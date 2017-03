Ngày 17/3, một tòa án quân sự Liban cáo buộc 18 đối tượng hỗ trợ tài chính cho tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng với số tiền lên tới hơn 19 triệu USD.

Theo nguồn tin tòa án, 18 đối tượng trên, bao gồm 15 công dân Syria, 1 người Palestine và 2 đối tượng khác, bị cáo buộc "tham gia IS và xây dựng một mạng lưới chuyển tiền trái phép từ Liban cho IS". Cụ thể, từ năm 2014, mạng lưới này đã chuyển 19,3 triệu USD cho lực lượng IS tại Syria và Iraq. Phần lớn số tiền này được đưa tới các căn cứ của IS bao gồm Mosul Iraq, cùng với Raqa, Aleppo, Palmyra, và Qalamun ở Syria. Nguồn tài chính này được chuyển trực tiếp tới Iraq tuy nhiên, đường dây vận chuyển tới Syria đi qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng an ninh Liban trong chiến dịch đột kích các cửa hàng chuyển tiền và thu đổi ngoại tệ tại thủ đô Beirut ngày 8/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 8/3, lực lượng an ninh Liban cũng đã đột kích một số cửa hàng chuyển tiền và thu đổi ngoại tệ tại thủ đô Beirut do nghi ngờ các cửa hàng này chuyển tiền cho IS, thu giữ nhiều sổ sách, ổ dữ liệu và bắt giữ một số đối tượng để điều tra. Các cuộc đột kích trên diễn ra chỉ 1 ngày sau khi cơ quan điều tra nước này đã đóng cửa và niêm phong 2 cửa hàng chuyển tiền tại thủ đô Beirut bị nghi ngờ chuyển khoảng 20 triệu USD cho IS để thu thập thêm bằng chứng.

Để ngăn chặn dòng tiền hỗ trợ IS, Ngân hàng trung ương Liban đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với các thể chế tài chính nhằm ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Liban bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở quốc gia láng giềng Syria hồi tháng 3/2011. Thời gian qua, lực lượng an ninh Liban đã bắt giữ một số nghi can IS, trong đó có 2 người đàn ông bị bắt hồi tháng 2 với cáo buộc âm mưu tấn công trung tâm thủ đô Beirut.

TTXVN/Tin Tức