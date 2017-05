Một thanh niên tấn công công an bị lực lượng chức năng khống chế, sau đó hàng chục người đã xông vào tấn công để giải cứu rồi cùng bỏ trốn.

Ngày 18-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang kết hợp cùng Công an TP Biên Hòa truy bắt nhóm người tấn công lực lượng Công an xã Long Hưng (TP Biên Hòa), giải thoát cho đồng bọn.

Trước đó, đêm 15-5, tại ấp Phước Hội (xã Long Hưng, TP Biên Hòa) xảy ra vụ va chạm giao thông, lực lượng Công an xã Long Hưng đều mặc quân phục đến bảo vệ hiện trường. Vụ tai nạn khiến Trương Thanh Sơn (39 tuổi) bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Khi công an xã là anh Lại Minh Hải dùng bình xịt sơn vẽ vị trí chiếc xe và chụp ảnh ghi nhận để giải phóng đường giao thông đang ùn tắc thì em ruột của Sơn là Trương Thanh Hậu (30 tuổi, ngụ xã Long Hưng, TP Biên Hòa) cùng 20 người thân đến hiện trường. Hậu đã chửi bới, dùng tay đánh vào mặt và ngực anh Hải.

Lực lượng Công an xã Long Hưng khống chế bắt giữ Hậu thì có khoảng 10 người (chưa rõ lai lịch) xông vào tấn công lực lượng công an xã và giải thoát cho Hậu rồi cùng bỏ trốn. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai kết hợp Công an TP Biên Hòa truy bắt Hậu và các đối tượng liên quan, lập hồ sơ xử lý.