Ảnh minh họa. (Nguồn: odishasamaya.com)

Giới chức Ấn Độ ngày 31/7 cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do sét đánh tại miền Đông Ấn Độ, trong bối cảnh nhiều khu vực rộng lớn của quốc gia Nam Á này đang hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán.

Theo thống kê, 18 người đã thiệt mạng tại bang Odisha, trong khi 3 nạn nhân còn lại ở bang Jharkhand. Đa số các nạn nhân đều bị sét đánh khi đang làm việc ngoài đồng. Cơ quan khí tượng quốc gia Ấn Độ cảnh báo sẽ có thêm các cơn bão mang theo sét trong ngày 1/8.

Bang Odisha đang phải hứng chịu cảnh lụt lội gây thiệt hại nặng nề khi có thêm 3 thi thể được tìm thấy tại quận Jajpur, nâng tổng số người thiệt mạng do lũ lụt tại đây lên 7 người trong 48 giờ qua. Tại các bang khác của Ấn Độ, mưa lớn đã làm hư hại đường sá, mạng lưới điện với khoảng 700 người ghi nhận thiệt mạng trên cả nước.

[Thời tiết cực đoan, thiên tai tại nhiều nước trên thế giới]

Kể từ khi đợt gió mùa bắt đầu vào tháng 6, khoảng 20 bang của Ấn Độ đã chịu thiệt hại do mưa bão. Tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, 213 người thiệt mạng do lụt lội trong những tuần qua. Trong khi đó, tại bang Tây Bengal, con số này là 31 người. Kể từ tháng 4, lở đất và lũ quét tại các bang Arunachal Pradesh và Assam đã khiến nhiều người thiệt mạng. Trong khi đó, bang Bihar cũng ghi nhận gần 140 người thiệt mạng do sét đánh kể từ tháng 5.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Rome, do ảnh hưởng của luồng không khí nóng đến từ châu Phi, toàn bộ Italy cũng như thủ đô Rome tiếp tục phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục mới.

Cơ quan Dự báo khí tượng Quốc gia cho hay nhiệt độ trong tuần này sẽ tăng liên tục lên đến 40 độ C tại các địa phương dọc sông Pô thuộc Vùng Emilia-Romagna, Tuscany, Umbria, Marches, Abruzzo và Lazio; thậm chí lên đến 42 - 43 độ C tại đảo Sardinia ở Nam Italy. Độ ẩm trung bình tại một số khu vực duyên hải cũng sẽ tăng cao.

Tại khu vực miền Nam Italy, ảnh hưởng của luồng không khí nóng sẽ đặc biệt rõ vào nửa cuối tuần. Tại các thành phố lớn, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm cũng không xuống thấp hơn 25-26 độ C. Ngay cả ở các khu vực miền núi như dãy Alpes ở độ cao 1.000 mét, nhiệt độ cũng lên tới 31-32 độ C; băng tuyết sẽ chỉ còn xuất hiện ở độ cao 4.300 đến 4.500 mét.

Theo chuyên gia dự báo khí tượng, hiện tượng nắng nóng này sẽ xuất hiện không chỉ trong mùa Hè 2017 mà tiếp tục diễn biến phức tạp trong các năm tới. Tình hình khô hạn vẫn tiếp tục tại nội địa Italy dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở nhiều thành phố lớn. Mực nước tại các hồ trữ nước tự nhiên, các con sông đều được ghi nhận ở mức thấp. Bên cạnh đó, các lực lượng cứu hộ cũng phải ứng trực liên tục trước tình trạng cháy rừng./.