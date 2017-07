Hàng chục hộ dân đã tiến hành phát dọn và trồng hàng trăm cây gòn trên khu vực đất sân bay Bu Boong cũ (thuộc thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức).

Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) Trần Viết Cự cho biết, UBND huyện đã yêu cầu lực lượng công an vào cuộc để điều tra, truy tìm đối tượng tự ý trồng hàng trăm cây gòn, cây keo trên nguồn đất công của xã Đắk Búk So.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã vận động người dân tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

Trước đó, ngày 23/7, hàng chục hộ dân đã tiến hành phát dọn và trồng hàng trăm cây gòn trên khu vực đất sân bay Bu Boong cũ (thuộc thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức). Trước kia, đây là khu vực đất quốc phòng do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức quản lý, có diện tích 215.145,8m2; đến ngày 15/4/2015, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đắk Nông có Quyết định 517/QĐ-UBND, bàn giao toàn bộ khu đất cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, sử dụng.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đắk Búk So đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, xác minh thực tế để có biện pháp xử lý. Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, những người đang trồng cây đã bỏ đi.

Tại thời điểm kiểm tra, cán bộ xã Đắk Búk So thống kê được phần đất bị lấn chiếm trái phép có diện tích hơn 15.816m2. Tại đây, người dân đã trồng tổng cộng 382 cây gòn (cao khoảng 3m, đường kính từ 3-5cm). Do không xác định được đối tượng vi phạm, UBND xã Đắk Búk So không ra quyết định xử phạt.

Sau đó, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc lên cấp trên, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người vi phạm phải tự khắc phục, trả lại hiện trạng đất trong thời hạn 24 giờ.

Đến ngày 26/7, do người vi phạm không tự nhổ bỏ số cây gòn nói trên nên chính quyền xã Đắk Búk So đã kết hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện Tuy Đức tiến hành giải tỏa, di dời toàn bộ số cây gòn được trồng trái phép về trụ sở xã để xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, ngay trong chiều 26/7, khi cán bộ xã lên kiểm tra đã phát hiện, toàn bộ diện tích đất được giải tỏa trước đó đã bị người dân tái lấn chiếm để trồng cây keo.

Ông Trần Viết Cự - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết, diện tích đất sân bay Bu Boong cũ là quỹ đất sạch, mặt tiền tiếp giáp Tỉnh lộ 1 và nằm gần trung tâm huyện. Ngoài diện tích đã quy hoạch xây dựng chợ, hội trường thôn 4, xã Đắk Buk So, UBND huyện đang lập kế hoạch xin ý kiến UBND tỉnh Đắk Nông cho bán đấu giá để lấy tiền đầu tư các công trình an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc người dân tự ý vào phân chia và trồng cây trên diện tích đất này là hành vi cố tình lấn chiếm đất có tổ chức, gây mất an ninh trật tự, cản trở việc quản lý đất đai của địa phương. Do vậy, huyện đã đề nghị công an vào cuộc điều tra, xác định đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật./.