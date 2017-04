Dự định mua cổ phần Bia Sài Gòn nằm trong kế hoạch đầu tư trị giá 34 tỷ USD của San Miguel...

Hiện nay, cứ 10 đơn vị sản phẩm bia được bán ra ở Philippines, thì có 9 đơn vị sản phẩm là của San Miguel - công ty bắt đầu sản xuất bia cách đây hơn 1 thế kỷ.

San Miguel, hãng bia lớn nhất Philippines, đang cân nhắc và có thể sẽ chào mua cổ phần Tổng công ty Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn (Bia Sài Gòn).

Thông tin này được Chủ tịch San Miguel, ông Ramon Ang tiết lộ với báo giới trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 31/3 - Bloomberg cho hay. Ông Ang nói rằng Việt Nam có thể là một thị trường quan trọng để giúp San Miguel thúc đẩy tăng trưởng ở mảng đồ uống, bởi lượng tiêu thụ bia ở Việt Nam hiện đang gia tăng với tốc độ ít nhất 10% mỗi năm, cao gấp 5 lần tốc độ tăng của thị trường bia Philippines.

Dự định mua cổ phần Bia Sài Gòn nằm trong kế hoạch đầu tư trị giá 34 tỷ USD của San Miguel, bao gồm một nhà máy lọc dầu, một tổ hợp sản xuất thép, và một nhà điện năng lượng thủy triều. San Miguel, công ty lớn nhất Philippines về doanh thu, đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế nước này được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh.

“Những lĩnh vực kinh doanh hiện nay của chúng tôi đã bão hòa, nên tình hình của công ty rất ổn định”, ông Ang nói. Từ năm 2008, khi San Miguel - từ chỗ chỉ kinh doanh thực phẩm và đồ uống - bước vào những lĩnh vực mới như thu phí đường bộ và khai thác tài nguyên, lợi nhuận công ty đã tăng trưởng 20% mỗi năm, còn tài sản đã tăng tổng cộng gấp 4 lần.

Theo ông Ang, lợi nhuận của San Miguel sẽ tăng trưởng ít nhất 20% trong năm nay, đạt khoảng 60 tỷ Peso Philippines, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD.

Chi tiêu liên quan đến bầu cử, kiều hối, và sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp thuê ngoài (outsourcing) đã giúp đẩy mạnh tăng trưởng doanh số những mặt hàng như xúc xích và bia ở Philippines. Ngoài ra, doanh số xe hơi kỷ lục ở nước này đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu lửa gia tăng.

Theo dự báo của tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings, nền kinh tế Philippines sẽ duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm nay, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) có thể đạt 6,8%.

Kế hoạch đầu tư của San Miguel bao gồm một tổ hợp lọc dầu với công suất 250.000 thùng dầu/ngày, và một nhà máy thép đi kèm, với vốn đầu tư 15 tỷ USD mỗi nhà máy. Dự án nhà máy điện thủy triều có công suất ban đầu dự kiến đạt 1.200 megawatt và chi phí 3,6 tỷ USD.

Bia Sài Gòn - công ty bia lớn nhất Việt Nam, với thị phần khoảng 40% - đã thuê tư vấn cho kế hoạch bán cổ phần nhà nước trong năm nay. Trong số 7 công ty nước ngoài đã đăng ký chào mua cổ phần Bia Sài Gòn có Heineken, Anheuser-Busch InBev, và Asahi.

Cổ phiếu của San Miguel đã tăng giá 13% trong năm nay, so với mức tăng khoảng 7% của thị trường chứng khoán Philippines. Năm ngoái, cổ phiếu này tăng 85%, so với mức giảm 1,6% của chứng khoán Philippines. Tuy vậy, trong vòng 10 năm kể từ năm 2007, khi San Miguel nhảy vào những lĩnh vực kinh đoanh mới, giá cổ phiếu của công ty này đã có 6 năm “đuối” hơn so với thị trường chứng khoán Philippines nói chung.

Bình Minh