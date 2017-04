Kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter tiến hành cho thấy ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ của 44,8% tổng số cử tri.

Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: nknews.org)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ tổng thống ở Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về sự ủng hộ của cử tri trong tuần này, mặc dù đối thủ lâu nay là ông Ahn Cheol-soo cũng đang vươn lên trong cuộc chạy đua vào Nhà Xanh.

Kết quả của cuộc thăm dò dư luận do hãng Realmeter tiến hành với 1.525 cử tri trên toàn Hàn Quốc được trích dẫn cho thấy ông Moon của đảng Dân chủ giành được sự ủng hộ của 44,8% tổng số cử tri, tăng 2,6% so với tuần trước; trong khi ông Ahn của đảng Nhân dân giành được 36,5%, tăng 2,4%, bỏ xa ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc Tự do ở vị trí thứ ba với 8,1%.

Về vị trí thứ tư và thứ năm là các ứng cử viên Sim Sang-jeung của đảng Công lý với 2,8% và ứng cử viên Yoo Seong-min của đảng Bareun với 1,7%.

Trong suốt 15 tuần liên tiếp vừa qua, ông Moon vẫn luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận do Realmeter tiến hành. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất cho thấy ông giữ vị trí số một trong tất cả các khu vực trừ vùng Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, cũng như trong tất cả các nhóm tuổi trừ nhóm cử tri ở độ tuổi từ 50 trở lên./.