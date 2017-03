Lãnh đạo an ninh hai nước tái khẳng định sẽ có hành động đối phó quyết liệt trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân mới.

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Pyeongchang. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS) ngày 16/3 cho biết Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Kwan-jin cùng ngày đã có cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Herbert Raymond McMaster, hai bên đã thảo luận tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, ông Kim Kwan-jin nói rằng quá trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được tiến hành theo kế hoạch, đồng thời đề nghị Washington hợp tác với Seoul nhằm đối phó với động thái trả đũa của Bắc Kinh.

Seoul và Washington cũng nhất trí tăng cường các biện pháp ứng phó hiệu quả trước mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng trong khuôn khổ cơ chế hợp tác chặt chẽ về quân sự và an ninh./.