Bà Park Geun-hye. (Nguồn: Getty)

Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền tại Hàn Quốc của cựu Tổng thống Park Geun-hye ngày 10/3 đã đưa ra lời xin lỗi sau khi Tòa án Hiến pháp trước đó cùng ngày quyết định phế truất bà. Đảng này cũng tuyên bố tôn trọng phán quyết trên.

Nhà lãnh đạo lâm thời của đảng Hàn Quốc Tự do, ông In Myung-jin, được dẫn lời tuyên bố: “Đảng Hàn Quốc Tự do đã sinh ra chính phủ của bà Park Geun-hye. Đây là đảng cầm quyền và đối tác của các công việc nhà nước. Tuy nhiên, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là đảng cầm quyền, cũng như không bảo vệ được phẩm giá và niềm tự hào của Hàn Quốc vốn được tạo dựng bởi người dân."

Quan chức này còn nói thêm rằng đảng của ông chia sẻ trách nhiệm về những hậu quả của việc này.

Trong một diễn biến liên quan, tất cả 8 thẩm phán thuộc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Sau khi tòa trên sáng 10/3 đưa ra phán quyết ủng hộ việc Quốc hội Hàn Quốc luận tội Tổng thống Park hồi tháng 12/2016, Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Lee Jung-mi được dẫn lời tuyên bố rằng những ảnh hưởng tiêu cực từ các hành động của Tổng thống là nghiêm trọng, trong khi lợi ích của việc bảo vệ Hiến pháp bằng cách phế truất bà khỏi chức vụ tổng thống là cực kỳ to lớn.

Theo Yonhap, trong số những cáo buộc đối với bà Park, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ghi nhận tính phi pháp của việc bà đã để cho người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào công việc của nhà nước, trong khi bác bỏ những cáo buộc khác về việc bà lạm quyền để bổ nhiệm các quan chức của chính phủ vì thiếu bằng chứng. Về cáo buộc rằng bà Park xao lãng trách nhiệm trong vụ chìm phà, bà Lee nhấn mạnh, cáo buộc này không đủ để tòa thảo luận./.