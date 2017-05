Theo Yonhap và TTXVN, đêm 9-5, ứng cử viên theo trường phái tự do, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Mun Chê In tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày tại Hàn Quốc. Hiện kết quả chính thức chưa được công bố. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy, ông Mun Chê In dẫn đầu với 41,4% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng cử viên Hông Chun Pi-ô của đảng Hàn Quốc Tự do giành 23,3% số phiếu và đại diện đảng Nhân dân An Chơn Xu giành 21,8% số phiếu ủng hộ.

* Từ 6 giờ sáng 9-5, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu tại 13.964 điểm bầu cử trên cả nước, bầu Tổng thống mới lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới. Các hòm phiếu dự kiến đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày. Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức ngay sau khi Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc thông báo kết quả kiểm phiếu chính thức, dự kiến sáng 10-5. Các ứng cử viên đã đi bỏ phiếu tại các khu vực họ đại diện ở Xơ-un và nhiều thành phố khác. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hoang Kiêu An thực hiện quyền bầu cử tại TP Xê-châng. * Theo báo cáo của Ủy ban, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 19 tại Hàn Quốc cao hơn các đợt bầu cử trước đó và có thể vượt ngưỡng 80%. Đến 16 giờ ngày 9-5, đã có 28.522.484 người trong tổng số 42.479.710 cử tri đăng ký trên cả nước tham gia bỏ phiếu, tương đương tỷ lệ 67,1%, cao hơn tỷ lệ 59,3% trong cuộc bầu cử năm 2012. * Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cho biết đang theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc với hy vọng tăng cường phối hợp Chính quyền Xơ-un sắp tới. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản P.Ki-si-đa nhấn mạnh, Hàn Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng, có chung các lợi ích chiến lược với Nhật Bản. Sự hợp tác giữa hai nước là cần thiết cho hòa bình và ổn định ở khu vực.