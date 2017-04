Bị xe tải tông trúng khiến đầu xe ô tô 7 chỗ bị biến dạng, hai vợ chồng lớn tuổi đã may mắn thoát chết trong gang tấc trong vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay (17/4), trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bình Thuận, Q.Bình Tân, TP. HCM, xe tải nặng loại 12,7 tấn BS: 75C - 036.73 chạy trên quốc lộ 1, hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương, theo tin tức trên báo Công an TP. HCM.

Ô tô 7 chỗ biến dạng sau tai nạn liên hoàn. Ảnh CAO.

Đến dốc cầu Bình Thuận, chiếc xe này thẳng vào đuôi xe ô tô 7 chỗ BS: 56N - 9602 làm phương tiện này lao về trước tông vào xe tải loại 8,1 tấn đang dừng chờ đèn đỏ. Tại hiện trường, ô tô xoay ngang, phần đầu cắm vào đuôi xe tải, biến dạng.

Hai vợ chồng ngoài 60 tuổi bị kẹt bên trong xe 7 chỗ, được người dân đến giải cứu đưa ra ngoài. May mắn cả hai chỉ bị thương tích nhẹ nhưng tâm trạng bị hoảng loạn, báo Gia đình Việt Nam đưa tin.

Tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Công an TP. HCM, Gia đình Việt Nam)