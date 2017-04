Hai xe máy chạy ngược chiều đã va chạm với nhau trên QL49B ở Thừa Thiên – Huế, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngày 8/4, trên QL49B đoạn đi qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ Công an huyện Phú Vang, vào khoảng 10h cùng ngày, tại địa điểm trên, anh Trần Ngọc H. (31 tuổi), trú tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang điều khiển xe máy mang BKS: 75G1 - 014.08, chở theo một người phụ nữ đang lưu thông theo hướng từ Phú Diên lên thị trấn Thuận An, bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS: 75H1 - 092.84 đi ngược chiều do anh Lê Văn N., trú tại Cửa Lệ Bắc, xã Phú Hải, huyện Phú Vang điều khiển.

Cú va chạm khiến anh H. tử vong tại chỗ, anh N. và người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Vang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn .

Lê Kông