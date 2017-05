Xe khách nát đầu khi va chạm với ôtô 7 chỗ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vụ tai nạn khiến một người bị thương.

15h30 ngày 11/5, xe khách chở 10 người đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội, đến đoạn qua huyện Văn Yên (Yên Bái) đã đâm xe Ford Everest 7 chỗ chạy chiều ngược lại. Đây là đoạn cao tốc 4 làn xe, không có dải phân cách giữa.

Xe khách bị nát đầu sau va chạm. Ảnh: Anh Duy

Tại hiện trường, hai xe đều bị nát đầu do va chạm mạnh, người điều khiển xe Ford Everest bị thương, được lực lượng cứu hộ cao tốc đưa đi cấp cứu. Rất may những người đi trên ôtô khách đều an toàn.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân làn giao thông để tránh ùn tắc.

Theo Đoàn Loan/vnexpress.net