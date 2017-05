Hai thanh niên đã có hành vi tấn công lực lượng công an ở Quảng Ninh khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Theo Vnexpress, hôm qua 10/5, công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đang điều tra nhóm thanh niên tấn công cảnh sát tại phường Hải Yên.

Trước đó vào sáng ngày 9/5, hau đối tượng Đỗ Nho An (43 tuổi, tạm trú phường Hải Yên) đi xe máy chở phía sau là Phan Khắc Tuyên (29 tuổi, trú phường Hải Yên) đã có hành vi chống đối lại lực lượng công an phường Hải Yên sau khi bị yêu cầu dừng xe vì nghi ngờ sử dụng rượu bia khi chạy từ quốc lộ vào đường tổ khu.

Cũng theo báo Trí Thức Trẻ, đối tượng Đỗ Nho An dừng xe nhưng không xuống và có thái độ chống đối. Một CSTT đã rút chìa khóa xe và hai bên giằng co. Thanh niên có tên Phan Khắc Tuyên chửi đồng chí CSTT này và bị công an này dùng gậy công cụ hỗ trợ đập vào đầu gây chảy máu. Ngay sau đó An dùng gạch đuổi đánh cảnh sát Nguyễn Đức Long và tổ công tác.

Ngay sau đó, nhóm người này bỏ đi còn 2 người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát vẫn ở lại hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(Nguồn video: Facebook)

H. Nam (Tổng hợp)