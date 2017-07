Giật được điện thoại của du khách nước ngoài, 2 tên cướp tăng ga chạy hết tốc độ, lạng lách đánh võng, đạp xe, đua với trinh sát để tẩu thoát.

Chiều 25/7, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Phòng PC45, Công an TP.HCM đã bàn giao 2 nghi can Lê Trung Thành (30 tuổi), Phạm Phú Bạch (24 tuổi) đều ở quận 1, cho Công an quận 1 để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ trinh sát, 2 nghi can trên nghiện ma túy, có nhiều tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản... chuyên hoạt động ở địa bàn quận 1, 8, huyện Bình Chánh.

Thành (áo đỏ), Bạch đang bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, vào 10h45 cùng ngày, trinh sát đặc nhiệm hướng Nam, phát hiện 2 thanh niên trên chạy xe máy lòng vòng ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để tìm người sơ hở để ra tay giật tài sản.

Sau khi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến 11h15 cùng ngày, phát hiện anh Dariusz (50 tuổi, quốc tịch Ba Lan) lưu trú quận 1 đang nghe điện thoại di động (ở đường Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1) Bạch áp sát để Thành giật.

Lúc này các trinh sát từ phía sau đã tăng tốc truy đuổi chúng. Khi tẩu thoát, 2 tên cướp đã chạy qua nhiều tuyến đường liên tục ép, đạp xe cảnh sát.

Thấy đồng đội truy đuổi cướp, CSGT quận 1 cũng nhập cuộc truy đuổi. Sau 2 km cảnh sát đã khóa tay 2 nghi can trên tại số 7 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành.

Khánh Trung