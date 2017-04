Điều này khiến nhiều người xem, đặc biệt là khán giả nữ không khỏi chạnh lòng.

Trong tập 7 Sống chung với mẹ chồng, nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng với sự đối lập hoàn toàn của Vân (Bảo Thanh) khi sống ở nhà mẹ đẻ so với lúc sống trong nhà chồng.

Sự thật về bóng ma trong phòng ngủ được phơi bày

Tập 7 phim Sống chung với mẹ chồng mở đầu bằng việc mẹ đẻ và dì lên thành phố thăm Vân vì nghe tin cô bị ốm . Mẹ Vân xót xa khi nhìn thấy con gái mới đi lấy chồng một thời gian đã xanh xao ốm yếu, nhưng cũng không quên dặn dò con phải sống chu toàn, yêu thương và chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ. Khi biết con gái và con rể dự định ra ngoài sống riêng, bà cũng bày tỏ sự không bằng lòng.

Trong tập này, cuối cùng Vân cũng đã khám phá ra sự thật về bóng ma trắng vẫn ám ảnh mình bấy lâu nay. Thì ra mẹ Thanh sợ con trai bị lạnh nên đêm đêm lén lút vào phòng đắp chăn, chỉnh điều hòa. Bực bội về điều này, Vân càng quyết tâm ra ở riêng.

Nhân dịp ngày nghỉ lễ, Thanh quyết định đưa vợ về thăm nhà mẹ đẻ. Và cũng từ đây, nhiều mâu thuẫn lại được dịp bùng lên.

Mẹ chồng tìm đủ cách “giữ chân” con trai

Ngay buổi sáng về nhà thông gia, bà Phương đột ngột kêu ốm, than thở vì sự mệt mỏi khó chịu khiến chồng và con trai lo lắng không yên. Khi Thanh đề xuất phương án gọi xe cấp cứu thì mẹ một mực không chịu, đòi con trai đưa đi. Mãi sau đó, bà mới buột miệng làm lộ lý do ốm yếu là do không muốn con trai đi xa, về quê sợ đồ ăn không đảm bảo. Điều này càng khiến Vân bực bội, quyết tâm khởi hành thật sớm.

Trên đường đi, Thanh cũng chẳng được yên do mẹ liên tục gọi điện hỏi han, thăm dò. Bị chồng ngăn cản, bà Phương giận dỗi, buồng lời trách móc con dâu lười chảy thây, chưa từng nấu một bữa cơm dù chính bà không để cho cô vào bếp. Ngoài ra, bà cũng “mách” chồng về việc con dâu bừa bộn, không để ý dọn dẹp trong phòng.

Nhiều người cảm thương cho Vân khi rơi vào gia đình có bà mẹ chồng tai ngược, chăm chút từng tí cho con trai nhưng lại coi con dâu như cỏ rác. Bà Phương vô tư gọi con trai là “thằng bé”, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho Thanh, nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng Vân cũng chịu mệt mỏi nơi công sở, áp lực của cuộc sống làm dâu. Chính sự phân biệt đối xử rõ rệt này khiến Vân càng buồn bực, ức chế trong gia đình chồng.

Mẹ đẻ luôn khuyên răn phải phụng dưỡng bố mẹ chồng

Về nhà mẹ đẻ, Vân như chim được tháo cũi sổ lồng, trở nên vui vẻ năng động khác hẳn sự đờ đẫn, mệt mỏi thường ngày. Ông bà Bằng cũng rất yêu thương Thanh, để phần những thứ ngon nhất, tươi nhất chờ hai con về ăn cùng. Sự đối xử này hoàn toàn đối lập với những gì Vân được nhận ở nhà bà Phương.

Khi ngồi tâm sự, mẹ Vân liên tục khuyên cô phải học cách kiềm chế, nhập gia tùy tục, chú ý đến lời ăn tiếng nói để giữ hòa khí với gia đình nhà chồng, phải chu toàn việc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng chu đáo. Khi vừa có ý định phàn nàn với mẹ về cuộc sống mới và ngỏ ý muốn ra ở riêng, Vân đã bị mẹ mắng át đi và gọi đó là “ý nghĩ quái gở”.

Do mẹ liên tục gọi điện than đau ốm và gọi về, Thanh đành cáo lỗi với bố mẹ và vội vã trở lại Hà Nội. Điều này khiến Vân khó chịu nhưng bà Bằng vẫn một mực bênh con rể và bà thông gia. Xem đến phân đoạn này, không ít khán giả nữ đã trải qua cảnh làm dâu phải chạnh lòng, rơi nước mắt. Khi con gái đi lấy chồng thì bị coi là người thừa trong nhà chồng, còn con rể lại là khách quý trong nhà vợ. Mẹ chồng lúc nào cũng dọa bắt con trai bỏ vợ, lấy người khác, còn bố mẹ vợ trước sau gì vẫn hết mực yêu quý, bảo vệ con rể cùng ông bà thông gia.

Trong những tập tiếp theo, chắc chắn quyết tâm ra ở riêng của Vân sẽ mạnh mẽ hơn nữa, nhưng kế hoạch này vẫn vấp phải nhiều khó khăn. Liệu cô sẽ giải quyết thế nào để sống thoải mái mà vẫn không bị mất lòng bố mẹ chồng? Câu trả lời sẽ có trong những tập phim Sống chung với mẹ chồng tiếp theo, lên sóng vào tối thứ 4,5,6 hàng tuần trên sóng VTV1.

Vân Ngọc