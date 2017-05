Trước thông tin ông cụ bị con gái và con rể ngược đãi, đánh thâm tím mặt mũi ở quận Kiến An, TP Hải Phòng xôn xao nhiều ngày nay, người con gái đã khẳng định không hề có chuyện mình ngược đãi bố đẻ. Ông cụ cũng phủ nhận thông tin này.

"Không có chuyện tôi ngược đãi bố đẻ mình"

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao thông tin cùng hình ảnh được cho là của một ông cụ gần 70 tuổi ở quận Hải An, TP Hải Phòng bị chính con gái và con rể đánh thâm tím mặt mày. Sự việc này lập tức khiến dư luận xôn xao và bất bình.

Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông đang trong trạng thái nằm ngửa trên nền của một căn nhà lát đá hoa. Trên người ông cụ không mặc quần áo, chỉ đóng một chiếc bỉm để giữ vệ sinh. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành vi ngược đãi, bạo hành mà ông cụ phải gánh chịu do chính con mình gây ra.

Thông tin ông cụ bị 2 con đánh gây hoang mang cư dân mạng

Qua tìm hiểu được biết, ông cụ xuất hiện trong hình ảnh trên là Nguyễn Xuân Ký (67 tuổi, trú tại ngõ 190 đường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng). Tìm về tận nơi ông Ký sinh sống, một ngôi nhà nằm lọt sâu trong con ngách nhỏ, chúng tôi vào đến nơi thì cửa nhà đã được khóa kín, chỉ mở cánh cửa sổ. Ông Ký đang nằm co quắp trên chiếc giường và cũng biết có khách tới hỏi thăm.

Ông Ký hiện đang sống cùng con gái là Nguyễn Thị Ngọc Khanh (31 tuổi, nhân viên tạp vụ tại một bệnh viện) và con rể là Đinh Quốc Huy (32 tuổi, làm nghề tự do). Trước những thông tin trên mạng xã hội, chị Khanh không khỏi bức xúc và khẳng định, không có chuyện chị và chồng ra tay đánh, bạo hành bố đẻ của mình.

Ông Ký bị bệnh nhiều năm nay nên chỉ năm 1 chỗ

"Những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội tôi cũng đã đọc và rất bức xúc. Tôi thừa nhận đôi lúc có to tiếng với bố vì chuyện bố hay đi vệ sinh lung tung dù đã đóng bỉm, mặc quần áo nhưng ông lại cởi ra hết, nhà cửa lúc nào cũng nồng nặc mùi hôi thối trong khi hai vợ chồng đi làm về muộn, tâm lý cũng có phần mệt mỏi", chị Khanh chia sẻ.

Về vết thương trên mặt ông cụ, chị Khanh cho biết do cách đây mấy ngày ông đi lại không cẩn thận nên bị ngã. Hàng ngày, dù đi làm xa cách 10km nhưng trước khi đi làm chị cũng chuẩn bị đồ ăn cho bố, nếu buổi trưa không về được thì chị nhờ chị chồng là Đinh Thu Huyền (38 tuổi) sang cho ông ăn trưa và dọn dẹp, chứ không hề vô trách nhiệm như những thông tin đã đăng tải.

Phường nhắc nhở con gái ông Ký không được to tiếng với bố

Cũng theo chị Khanh, ông Ký chuyển về đây ở đã được gần một năm. Trước đó, gia đình sống ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Bản thân ông Ký bị bệnh về xương khớp trong thời gian dài. Sau khi tiến hành phẫu thuật u xơ tuyến tiền liệt từ cuối tháng 11/2016 đến nay, sức khỏe ông suy yếu hơn. Hiện giờ, khả năng di chuyển của ông giảm hẳn, chỉ nằm một chỗ nên việc vệ sinh cá nhân cũng không được đảm bảo.

Khu nhà nơi ông Ký và 2 con sinh sống

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, ông Tạ Trung Lương, Chủ tịch UBND phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi nhận chỉ đạo từ lãnh đạo UBND quận Hải An, trực tiếp ông và đại diện cơ quan ban ngành địa phương đã xuống nhà ông Ký để tìm hiểu sự việc.

Theo ông Lương, ông Ký hiện đang tạm trú tại phường Cát Bi, vợ và một người con trai của ông đã mất nên hiện tại ông chỉ còn lại một người con gái là chị Khanh. Ông Ký không có khoản phụ cấp nào khác ngoài 570 nghìn đồng/tháng tiền lo hương khói của vợ. Do nằm nhiều, một số vị trí khớp trên người ông có dấu hiệu bị chai, cứng khớp. Khi phường đến hỏi thăm, ông Ký nói không có ai đánh cả, càng không có chuyện con rể hay con gái ngược đãi. Vết bầm tím trên mặt là do ông bị ngã nên mới bị thương như vậy.

Bên trong ngôi nhà của ông Ký và 2 con

"Còn việc chị Khanh có to tiếng khi dọn vệ sinh cho ông Ký thì có thể do áp lực công việc ở nơi làm việc. Việc ông Ký bị đánh thì chưa có ai trực tiếp chứng kiến. Chúng tôi cũng đã nhắc nhở chị Khanh về việc đảm bảo trật tự khu dân cư, không được to tiếng gây mất trật tự của khu phố ảnh hưởng đến người dân xung quanh", ông Lương cho hay.

Định Nguyễn, Theo Thời Đại