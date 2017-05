Cho rằng người phụ nữ mang thịt lợn từ quê lên bán với giá rẻ, 2 "đối thủ" ở chợ đã pha dầu luyn với nước cống rồi hắt lên người, lên cả sạp thịt đang bày bán của chị.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cùng đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bên sạp thịt lợn của mình bị hắt đầy chất thải. Theo như chia sẻ, vụ việc xảy ra tại khu vực chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vào sáng ngày 11/5.

Xôn xao clip bán thịt lợn giá rẻ, người phụ nữ bị hắt dầu luyn trộn chất thải khắp sạp thịt. Nguồn: Facebook

Theo như nội dung trong đoạn clip, do gần đây giá lợn xuống thấp, lợn đến lúc xuất chuồng mà không có người mua nên gia đình người phụ nữ đã mổ thịt mang từ quê lên chợ bán nhằm gỡ gạc vốn liếng.

Toàn bộ sạp thịt đều bị đổ nước thải pha với luyn. Ảnh: facebook

Tuy nhiên, khi chị này đang bày thịt để bán ở chợ thì bất ngờ bị 2 người phụ nữ xách theo xô chất thải đổ thẳng lên người cùng chỗ thịt lợn, sau đó bỏ đi. Nguyên nhân chính được cho là do người phụ nữ này đã bán thịt lợn với giá rẻ hơn giá bình thường, phá giá chợ nên 2 tiểu thương bán thịt đã "ra tay trừng trị đối thủ".

Sự việc ồn ào trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Lương Văn Can và những người dân xung quanh. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc với hành vi tạt chất thải của hai người phụ nữ kia.

Một số người dân đã nhanh chóng thông báo cho ban quản lí chợ cùng công an phường tới giải quyết.

Người phụ nữ ngồi bần thần bên cạnh sạp thịt lợn của mình. Ảnh: facebook

"Là nông dân đã khổ lắm rồi, bất đắc dĩ họ mới phải tự thịt lợn đem bán mà lại bị tạt chất thải thế kia thì coi như bỏ đi rồi. Thương chị quá! Nếu có phá giá chợ, hoặc như thế nào thì cũng nên gặp gỡ nói chuyện với nhau để hai bên cùng bán được hàng chứ", tài khoản A.H. chia sẻ.

"Cũng thông cảm cho những tiểu thương trong chợ, nhưng đổ chất thải lên sạp thịt như vậy thì thật không nên. Lợn đang xuống giá, không bán được nên người ta mới thịt đem đi bán để gỡ vốn thôi. Quanh nhà mình cũng có mấy hàng thịt tự phát do nông dân nuôi thịt ra đem bán", một bạn khác chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an phường Máy Tơ cho biết sau khi nhận được tin báo công an phường đã nhanh chóng tới hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để củng cố hồ sơ, bàn giao cho đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Ngô Quyền điều tra làm rõ.

K.A - Định Nguyễn, Theo Thời Đại