Clip chị bán thịt lợn ở Hải Phòng bị hắt chất thải ( luyn, dầu nhớt, chất thải) vào cả phản thịt khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang thẫn thờ trước quầy bán thịt lợn bị hắt chất thải.

Sự việc được cho là xảy ra ở chợ Lương Văn Can( phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang thẫn thờ trước quầy bán thịt lợn, đứng nhìn những miếng thịt lợn đang bày bán bị kẻ xấu đổ đầy dầu nhớt và chất thải vào.

Theo một số người dân, người phụ nữ tội nghiệp trong clip mang thịt lợn từ quê ra chợ bán, nhưng bán giá rẻ hơn các quán bán thịt gần đó nên bị đổ chất thải vào thịt .

Nhiều người dân phẫn nộ trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh của kẻ xấu và khuyên chị giữ nguyên hiện trường để mời công an đến giải quyết.

Trao đổi với Dân Việt ông Đặng Hồng Dương - Phó chủ tịch UBND phường Máy Tơ xác nhận, tại chợ Lương Văn Can có xảy ra vụ việc một người bán thịt lợn bị kẻ xấu hất dầu luyn, chất bẩn vào phản thịt lợn. Hiện nay, công an quận Ngô Quyền đang củng cố hồ sơ để xử lý kẻ xấu theo pháp luật.

Thông tin qua một cán bộ phường, chúng tôi được biết, người phụ nữ trong clip được xác định tên là Xuyến (quê ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Chị Xuyến là người bán hàng đã lâu ở chợ Lương Văn Can nhưng không chuyên bán thịt lợn. Mấy ngày gần đây do đàn lợn nhà nuôi bán giá rẻ nên chị mổ lợn mang vào nội thành bán với hy vọng kiếm chút tiền cám đã bỏ ra. Do lợn nhà nuôi được, giá lợn cũng đang rẻ nên chị Xuyến đã bán giá thấp hơn một số tiểu thương khác ở chợ nên phản thịt nhà chị đã bị kẻ xấu đổ xô thất thải vào.