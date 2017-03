Ngày 20.3, tin từ Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đã triệt phá một đường dây buôn bán tàng trữ trái phép ma túy lớn, bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Nghĩa (SN 1991, trú tại số 269 Nguyễn Cộng Hòa, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng) khi y đang mang trong người hàng ngàn viên ma túy tổng hợp.

Qua công tác nắm tình hình các cơ sở kinh doanh có điều kiện (bar, vũ trường, nhà nghỉ...), Công an quận Hồng Bàng đã lập các chuyên án triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trong quá trình xác minh, trinh sát phát hiện đối tượng Đoàn Văn Nghĩa có chú, bác là các tay “đàn anh” xã hội có tiếng ở Hải Phòng. Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định nhưng Nghĩa thường xuyên tổ chức ăn chơi, thác loạn tại các tụ điểm phức tạp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, do có biểu hiện “ảo” do nghiện ma túy, Nghĩa thường xuyên tụ tập đánh nhau, gây mất ANTT sau các cuộc ăn chơi, thác loạn. Sự bất minh trong sinh hoạt và hoạt động của Nghĩa nhanh chóng rơi vào “tầm ngắm” của các trinh sát công an quận.

Đối tượng Đoàn Văn Nghĩa

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Nghĩa là đối tượng chính cầm đầu một ổ nhóm vận chuyển ma túy. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Nghĩa có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng như khi đi giao “hàng”, Nghĩa thường đi xe máy AirBlade, còn khi nhận “hàng”, Nghĩa thường sử dụng xe SH màu cà phê được “độ” để dễ dàng tẩu thoát nếu bị phát hiện. Để “hàng” có thể chuyển đi nhanh, Nghĩa chỉ nhận vận chuyển các loại ma túy mới nhất phù hợp với nhu cầu thị thường và mỗi lần chuyển số lượng lớn từ 5.000 - 10.000 viên thuốc lắc hoặc vài kilogram ke, đá trở lên.

Kiên trì đeo bám đối tượng, đến 12h50 ngày 17.3, tại khu vực số 48 đường Ngô Gia Tự, quận Hải An, Hải Phòng, lực lượng phá án bắt quả tang Đoàn Văn Nghĩa đang giao nhận ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5.036 viên ma túy tổng hợp. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa, cơ quan công an thu giữ được 20 viên đạn, 19 viên nén hình tròn chữ LX, 3 viên nén hình tròn có chữ K, 1 viên nén hình tròn, nhiều túi ni lông chứa bột màu trắng, 10 lọ chứa dung dịch lỏng có biểu tượng Furari, 1 cân tiểu ly và dụng cụ phục vụ việc buôn bán ma túy.

Hiện Công an quận đã tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Nghĩa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao hồ sơ, đối tượng cho PC47 - CATP để phối hợp điều tra làm rõ xử lý các đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào ngày 28.10.2016, Công an quận Hồng Bàng đã triệt phá ổ nhóm Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1974, trú tại số 176/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nông Hồng Điểm (SN 1978, trú tại số 15 khối 10 đường Minh Khai, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển trái phép 8kg ma túy đá.

