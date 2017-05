Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung về hành vi Hủy hoại tài sản... trong vụ hắt dầu luyn vào sạp bán thịt lợn xảy ra tại chợ Lương Văn Can.

Chị Hòa tiếp tục bán thịt lợn tại chợ Lương Văn Can

Sáng nay, 13.5, ông Đặng Chinh Thưởng - Trưởng công an quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng cho biết thông tin trên.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cũng đã chủ trì cuộc họp báo công khai yêu cầu các cơn quan, ngành, đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ đổ dầu luyn vào phản thịt lợn xảy ra vào sáng 11.5 tại chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền).

Trưởng công an quận Ngô Quyền Đặng Chinh Thưởng cho biết, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Thanh Dung từ đêm qua (12.5), đối tượng Lê Thị Hoa sinh con nhỏ, đang cho con bú, sáng nay 7 giờ 30 đã ra đầu thú tại tại cơ quan điều tra công an quận Ngô Quyền.

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng nói, chính quyền không cấm chị Xuyến bán thịt lợn trọng chợ, các cơ quan chức năng kiểm tra và hướng dẫn chị Xuyến thực hiện đầy đủ các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tin về vụ việc từ phía quận Ngô Quyền

Ông Bình đề nghị quận Ngô Quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Công Thương, quản lý thị trường, ban quản lý chợ kiểm tra lại, đảm bảo trật tự, văn minh thương mại, kiểm tra và không để xảy ra các hiện tượng như vụ việc chị Xuyến trên địa bàn thành phố.

Theo lời ông Bình thì không chấp nhận việc thành phố đang phát triển mà xảy ra chuyện như ở chợ Lương Văn Can.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 11.5 tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng), sạp thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến (SN 1994, tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) và chị Phạm Thị Hòa đã bị Lê Thị Hoa (SN 1986, hộ khẩu tại số 16 Lương Văn Can, phường Mỹ Tơ, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970, hộ khẩu tại 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn. Hậu quả làm toàn bộ số thịt lợn trên sạp, chất bẩn bắn lên cả người chị Xuyến.

Hành vi trên của Hoa và Dung khiến dư luận bất bình, phẫn nộ và yêu cầu nhà chức trách điều tra, xử lý nghiêm minh.

Gia Khánh