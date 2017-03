Ngày 13/3, Công an Hải Phòng cho biết, qua công tác trinh sát nắm địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an thành phố Hải Phòng phát hiện quán karaoke The Voice (địa chỉ tại 83 Quán Nam, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) có nhiều biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy trong các phòng hát, đơn vị đã lên kế hoạch triệt phá.

Vào 0 giờ 30 ngày 13/3, các trinh sát đội 5 thuộc Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Lê Chân bất ngờ tập kích tụ điểm này, phát hiện tại 2 phòng Vip 1, Vip 3 và quầy lễ tân có nhóm người đang sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ tại quầy lễ tân 1 túi nilon chứa ma túy đá, tại 2 phòng thu giữ 1 số mảnh giấy bạc đựng ma túy trên bàn và giấu ở các khe bàn, một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng bắt nhiều đối tượng dương tính với ma túy. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN Qua xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng đã phát hiện 13 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm: Văn Hữu Hưởng (46 tuổi, đăng kí thường trú tại 35/89 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn quận Lê Chân - là chủ quán), Nghiêm Hoài Nam (35 tuổi, đăng kí thường trú tại 516 tổ 4 đường 208 An Đồng, huyện An Dương, có 1 tiền án 7 năm tù về tội chiếm đoạt tài sản), Nguyễn Thị Hồng Vân (42 tuổi, đăng kí thường trú tại 45/73/85 Hàng Kênh), Phạm Tiến Dũng (59 tuổi, ĐKTT 80 gác 2 Hai Bà Trưng, phường An Biên), Nguyễn Xuân Khoa (47 tuổi đăng kí thường trú tại 115 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá), Trần Văn Quỳnh (37 tuổi, đăng kí thường trú tại 29/51 Dư Hàng), Phạm Thị Hà Thương (30 tuổi, đăng kí thường trú tại số 123 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá), Hoàng Thu Trang (30 tuổi, đăng kí thường trú tại 20/18 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng), Bùi Tấn Long (41 tuổi, đăng kí thường trú tại 45/73/85 Hàng Kênh, cùng quận Lê Chân), Phạm Thị Kim Loan (34 tuổi, trú tổ 6 Lũng Đông phường Đằng Hải), Vương Như Tiên (38 tuổi, trú 5/B2/56 tổ 2 Thành Tô, cùng quận Hải an), Phạm Văn Trường (33 tuổi, đăng kí thường trú tại thôn Hầu, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và Trần Văn Cường (21 tuổi, đăng kí thường trú tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, phục vụ tại quầy lễ tân). Qua đấu tranh phân loại, Phòng PC45 đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng để đấu tranh gồm: Vũ Văn Hưởng, Nghiêm Hoài Nam, Nguyễn Thị Hồng Vân, Bùi Tấn Long.4 đối tượng này khai nhận tối qua nhóm tổ chức sinh nhật cho Vân. Vân chủ động mời các đối tượng đến dự và sử dụng ma túy. Hưởng bố trí phòng Vip cho nhóm này, mặc dù biết nhóm Vân, Nam sử dụng ma túy song không ngăn cản mà còn sử dụng khi được mời. Riêng Bùi Tấn Long thừa nhận đem ma túy (thuốc lắc) đến, đưa cho các đối tượng trong nhóm nghiền nhỏ, pha vào nước coca cùng uống... Phòng PC45 đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng để xử lý. Đối với các đối tượng dương tính với ma túy còn lại, chiều 13/3 đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đưa sang trung tâm Giáo dục lao động xã hội Gia Minh xét nghiệm, điều trị theo qui định của pháp luật. CTV