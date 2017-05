Đang vui chơi ở quán bar, giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Ít phút sau, họ dùng ly thủy tinh ném vào nhau và dùng vật cứng lao vào hỗn chiến.

Ngày 2/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) điều tra làm rõ vụ ẩu đả tại quán bar Venus (trên đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất) làm nhiều người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, vào 23h ngày 1/5, một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến quán bar Venus chơi thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm người khác. Sau hồi cự cãi, các thanh niên dùng ly thủy tinh ném vào nhau gây náo động. Những người của cả 2 nhóm sau đó kéo ra đường Võ Thị Sáu và dùng vật cứng lao vào ẩu đả.

Vụ việc xảy ra tại quán bar Venus, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Thiên Sơn.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an Đồng Nai đến hiện trường, phối hợp công an địa phương can thiệp, tạm giữ những người quá khích.

Ẩu đả làm một người bị thương ở vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu trong khi 2 người khác bị thương nhẹ ở vùng mặt và tay.

Cơ quan điều tra xác định, 2 nhóm thanh niên đến quán bar sau khi đã ăn nhậu ở ngoài. Những người tham gia cuộc ẩu đả đều trong tình trạng say xỉn. Sáng 2/5, có 5 người liên quan vụ việc được công an mời lên làm việc.