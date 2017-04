Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, để có tiêu xài, hai người Trung Quốc đã dùng súng giả, uy hiếp nạn nhân nhằm cướp xe ôtô trị giá gần nửa tỉ đồng và bị bắt ngay sau đó.

Ngày 11.4, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Guo Chang Ming (SN 1983) 10 năm tù và Chen Zhi Hua (SN 1993, cả hai cùng quốc tịch Trung Quốc) 9 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Ảnh: P.B

Hôm nay (11.4), TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Guo Chang Ming (SN 1983) 10 năm tù và Chen Zhi Hua (SN 1993, cả hai cùng quốc tịch Trung Quốc) 9 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

HĐXX nhận định, hành vi của Chang Ming và Zhi Hua nguy hiểm cho xã hội, cướp tài sản có giá trị lớn (xe ôtô Toyota Inova trị giá gần 500 triệu đồng) nên cần tuyên mức án tương xứng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4.2016, Chang Ming và Zhi Hua nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ và đường thủy đến các tỉnh phía Bắc. Trên đường vượt biên giới, cả hai mua một khẩu súng đồ chơi giống y như súng thật nhằm ý định cướp tài sản. Sau đó, cả hai vào TP.HCM và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4.

Khoảng 16h ngày 20.4.2016, Chang Ming thuê xe gắn máy chở Zhi Hua đi trên các con đường vắng từ quận 1 đến quận 7 tìm nạn nhân gây án. Khi đến đường Trần Văn Trà, đoạn cổng sau tòa nhà Water Front thuộc quận 7, thấy anh N.H.C đang ngồi trong xe ôtô Toyota Inova đậu trên lề đường, Chang Ming chạy xe chặn đầu xe của anh C, còn tên Zhi Hua lao tới mở cửa xe, rút cây súng đồ chơi chĩa vào đầu anh C uy hiếp.

Biết không phải súng thật, anh C chống cự lại, giật khẩu súng và ném điện thoại về phía tên Zhi Hua. Cả hai giằng co trong xe, lúc này tên Chang Ming cũng lao tới phụ đồng bọn giữ chân anh C để khống chế. Vừa lúc này có anh T.S.Chiến chạy xe ngang qua, thấy vụ cướp liền lao vào hỗ trợ nạn nhân và nhờ người đi đường báo với bảo vệ khu Phú Mỹ Hưng kịp thời bắt giữ 2 tên cướp.

Phan Hồng - P.B