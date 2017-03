Hãng tin CNN đưa tin, quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết đã có hai người chết và vài người khác bị thương trong cuộc biểu tình nổ ra sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị bãi chức.

Tuyên bố trên không tiết lộ thêm chi tiết về những người đã thiệt mạng, chỉ nói rằng đây là một sự việc đáng tiếc. Trước đó vào ngày 10/3, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết giữ nguyên cáo trạng đối với bà Park, sau khi bà bị buộc rất nhiều tội danh khác nhau vào tháng 12 năm ngoái.

Người dân Hàn Quốc vui mừng sau khi nghe tin Tổng thống Park Geun-hye bị bãi chức.

Sau khi thông tin trên được công bố, những người ủng hộ và phản đối bà Park đều đã xuống đường biểu tình và tại nhiều nơi xô xát đã xảy ra.

Một số người ủng hộ bà Park có mặt cách Tòa án Tối cao khoảng 200m đã có những hành động xô đẩy xe bus của cảnh sát chống bạo động được bố trí thành rào chắn hòng tìm cách xông vào trong, trong khi số còn lại đã trèo lên nóc của các xe hơi gần đó.

“Chúng tôi đã mất sự tự do, chúng tôi đã không còn có đất nước nữa”, một người biểu tình cho biết. Một người khác lại trả lời: “Chúng tôi không hiểu vì sao bà ấy bị buộc tội. Bà ấy vẫn sẽ là Tổng thống của chúng tôi trong hôm nay cũng như trong tương lai”. Nhiều người biểu tình đã gục ngã do cảm xúc quá mạnh cũng như do mệt mỏi.

Trong khi đó, những người phản đối bà Park đều ăn mừng rộn rã khi phán quyết của Tòa án Tối cao được công bố trên truyền hình. Nhiều người đã chịu đựng những đêm giá lạnh và cầm những cây nến thắp sáng để thể hiện sự bất bình đối với cựu lãnh đạo Hàn Quốc.

Quyết định giữ nguyên cáo trạng đối với bà Park được đưa ra với sự chấp thuận của toàn bộ 8 thẩm phán tối cao. Bà Park là nữ Tổng thống đầu tiên, đồng thời là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc được dân bầu bị bãi chức .

Quyết định của Tòa án Tối cáo được Tổng chưởng lý Hàn Quốc Lee Jung-mi đưa ra trên truyền hình trực tiếp. “Chúng tôi đưa ra quyết định này dựa trên sự thống nhất ý kiến của tất cả các thẩm phán. Chúng tôi đã bãi chức Tổng thống Park”, bà Lee cho biết.

Anh Tuấn (lược dịch)