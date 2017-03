Sau 10h nhận tin, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Hà đã nhanh chóng khám phá vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà.

Vụ án bắt nguồn từ tin trình báo của gia đình anh Nguyễn Xuân Khoa (trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà) vào ngày 23-3, về sự mất tích của người em trai là Nguyễn Xuân Tân (44 tuổi, trú tại địa chỉ trên). Theo thông báo của gia đình, anh Tân đi khỏi nhà từ chiều 20-3, sau đó không trở về nhà...,

Ngay khi nhận tin, Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đồng thời ra thông báo truy tìm nạn nhân trên toàn tỉnh. Cùng thời gian này, các mối quan hệ của người mất tích cũng được Công an huyện Thanh Hà dựng lên.

Anh Tân làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, ở địa phương cũng là người có kinh tế, song anh Tân ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh lô đề... Theo thông tin các trinh sát nắm được, ngày 20-3, anh Tân trúng lô, đề với số tiền lớn.

Đối tượng Mạc Văn Duy

Cùng với việc xác minh các mối quan hệ của anh Tân, Công an huyện Thanh Hà đã dựng các số đối tượng có biểu hiện hoạt động lô, đề trên địa bàn huyện. Lúc này, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà chưa xác định được anh Tân bị giết hay bỏ đi trốn nợ.

Có 2 phương án được hai lực lượng đặt ra: Một là do anh Tân nợ nần nhiều tiền, đối tương biết anh Tân trúng thưởng đến đòi nợ nên phải bỏ trốn. Giả thiết thứ hai là nạn nhân bị sát hại do các đối tượng biết thông tin trúng đề.

Công an huyện Thanh Hà cùng gia đình có biện pháp truy tìm người mất tích đến Công an các huyện, thành phố và phòng truy nã truy tìm. Đến 11h ngày 28-3, một người dân xã An Lương (Thanh Hà) phát hiện một bao tải trôi trên cửa cống Gừng, địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà đã báo cáo Công an huyện Thanh Hà. Ngay khi nhận tin, Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đã có mặt tại hiện trường.

Qua nhận dạng của gia đình, xác định nạn nhân là anh Tân. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi sau đó đã được Công an huyện Thanh Hà phối hợp với PC 45, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC 54) và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp gấp rút tiến hành.

Đối tượng Nguyễn Thị Mến

Nạn nhân tử vong do bị ngạt, tay và chân bị trói bằng các khăn tang... từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng và dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gấp rút vào cuộc điều tra.

Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Trước đó, trong quá trình truy tìm và xác minh nhân thân từ trước nên nhân thân của nạn nhân Tân nên sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà). Mến là chủ đại lý sổ xố nhưng có biểu hiện lợi dụng bán sổ xố để bán lô, đề. Đối tượng đã 2 lần bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt hành chính về hành vi đánh lô đề.

Qua các nguồn tin từ người nhà và các mối quan hệ của anh Tân, xác định nạn nhân trúng đề tại nhà Mến với số tiền khoảng 120 triệu đồng. Chiều 20-3, Tân sang lĩnh tiền đề tại nhà Mến. Từ đó đã mất tích... ?

Trong quá trình rà soát, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà đã xác định đối tượng nghi vấn là con trai của Mến, tên là

Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành triệu tập nghi can Duy đến trụ sở đã phát hiện trong nhà Duy nhiều mảnh khăn tang, giống với những chiếc dây đã được bện thành thừng, dùng để trói xác nạn nhân.

Hiện trường vụ án

Tại cơ quan Công an, Duy bước đầu khai nhận: Trong quá trình ghi sổ xố, Duy cùng mẹ đẻ là Nguyễn Thị Mến có kết hợp ghi đề, dù đã nhiều lần bị Công an xử lý hành chính. Trong số những khách chơi thường xuyên của mẹ con Duy có anh Tân.

Ngày 19-3, anh Tấn có đánh một con đề, với số tiền là 1,5 triệu đồng. Vì số tiền đánh lớn nên bà Mến bảo Duy mang đi san số tiền đánh cho một số nhà khác. Do ham mê đánh điện tử nên trên đường đi, Duy rẽ vào một quán Internet chơi và đánh không còn một đồng tiền nào nên không san được bảng đề cho người khác.

Vào buổi tối cùng ngày, trong khi Duy cùng mẹ đẻ ăn cơm, mẹ Duy nói rằng "thằng thuốc sâu" (anh Tân - PV) trúng con này. Lúc này, Duy mới thú nhận đã không chuyển bảng đề san cho người khác. Đến sáng ngày 20-3, bà Mến cùng Duy bàn nhau đi vay tiền và đã trả được cho nạn nhân Tân 32 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn đến chiều là đi lấy tiếp.

Đến khoảng 11h ngày 20-3, do bí bách về tiền cộng với sự tham lam Duy bàn với bà Mến sẽ giết người để quỵt nợ. Sáng 20-3, Duy lấy khăn vải xô trước để dùng làm khăn tang của bố Duy mới mất cách đó hơn chục ngày, bện thành thừng, khi Tân đến sẽ giết Tân để quỵt nợ

Khi tiếp xúc với Duy và bà Mến, chúng tôi không khỏi lạnh người trước lời khai của hai mẹ con và sự lạnh lùng của họ. Theo lời khai ban đầu của Duy và Mến thì đúng theo kế hoạch, khi anh Tân vào nhà, đang ngồi với bà Mến thì Duy đi vòng ra sau, dùng dây xiết cổ nạn nhân tử vong sau đó đó lôi vào trong buồng cất giấu (lúc đó, khoảng 15 h ngày 20-3), sau đó vẫn tiến hành giao dịch với các khách mua sổ xố và nấu cơm ăn uống bình thường. Khi Duy xiết cổ Tân thì Mến ra đóng cửa...

Đến khoảng 22 h thì Duy dùng 3 bao tải, lồng xác của Tân và dùng dây đã xiết cổ, bó chân, tay lại đặt lên giá để hàng của nhà Duy. Sau đó, Duy chở bằng xe máy và Mến ngồi ở bụng xe chở theo đường xóm, ra cống Ông Tuân, thuộc xã Thanh Thủy để thả xác của Tân xuống khu vực cống.

Sau khi tẩu tán xác nạn nhân, ngày 26-3, Duy mang chiếc xe máy Dream của Tân, lắp biển kiểm soát khác đi lên Hà Nội và gửi người anh trai...

Hiện nội vụ vẫn đang tiếp tục được điều tra

Xuân Mai