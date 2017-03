Bể phốt xây nổi trong hầm, thêm các bể phốt tự tạo mọc bên cạnh nhiều lần vỡ bục, phòng đệm thoát nạn bị hô biến thành căn hộ mini dưới 30m2, cư dân than cuộc sống tại chung cư Hồ Gươm Plaza Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội) không ngày nào yên ổn.

Quá bức xúc, ngày 10/3, cư dân Hồ Gươm Plaza đã căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Minh Thư

Trao đổi với PV Infonet, ông Đỗ Xuân Tùng, Phó Ban quản trị chung cư tòa nhà Hồ Gươm Plaza bức xúc cho biết: Dự án Hồ Gươm Plaza có 3 tháp A, B và C; nhưng theo thiết kế tháp C có chức năng là văn phòng nhưng vào thời điểm quản lý đô thị quận Hà Đông kiểm tra là tháng 4/2015 thì chủ đầu tư đã chia nhỏ diện tích văn phòng thành căn hộ từ tầng 21 đến tầng 29 và đến nay vẫn tiếp tục thi công chia nhỏ tiếp các tầng từ 14 đến 21 với khoảng 200 căn hộ.

“Còn tại tháp A và B, chủ đầu tư cũng tự ý thay đổi thiết kế làm tăng thêm nhiều căn hộ không có trong thiết kế và chuyển đổi diện tích phòng đệm thoát nạn thành căn hộ với tổng số 48 căn có diện tích 29 m2/căn. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các tiện tích và công năng của tòa nhà; nhất là khi các căn hộ mini để đồ đạc, lắp cục nóng điều hòa ra phần hành lang chung và xả hơi nóng ra hành lang. Đặc biệt, các căn hộ mini xây dựng sai phép này đang chiếm dụng không gian an toàn thoát hiểm khi hỏa hoạn cháy nổ, tăng áp lực lên hạ tầng kỹ thuật tòa nhà”, ông Tùng nói.

Theo phản ánh của cư dân, chủ đầu tư cới nới xây dựng thêm những bể phốt "lộ thiên" không theo thiết kế tại tầng hầm và đã xảy ra sự cố bục vỡ....

Chưa hết, theo ông Tùng phản ánh thì ngay cả phần tầng hầm của dự án chủ đầu tư cũng xây dựng thêm những bể phốt không theo thiết kế. Cụ thể, tại tầng hầm B2 cạnh khu sảnh chờ thang máy tháp B và một số khu vực khác không đảm bảo an toàn và liên tục bị bục vỡ gây cảnh tượng mất vệ sinh và bốc mùi hôi thối kinh khủng, ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân.

Thêm vào đó, theo Phó Ban quản trị chung cư thì khu bể xử lý chất thải cạnh tháp B và Big C không có đường thoát mùi, thoát khí được dẫn thẳng lên tầng mái nên thường xuyên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đời sống cư dân, nhất là những ngày trời nắng.

... Nước thải rò rỉ, chảy tràn ra khu vực chung bốc mùi hôi thối ô nhiễm.

“Hệ thống thoát mùi của Big C còn thi công trỏ các miệng gió ra phía sân chơi của tháp A – B, xả mùi thực phẩm, thức ăn gây ô nhiễm môi trường. Khu trạm gas Big C lại đặt sát sân vui chơi của trẻ em cư dân nên gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy” ông Tùng phản ánh.

Bể phốt xây dựng ngay lối vào chờ thang máy của cư dân ở tầng hầm để xe và luôn bốc mùi hôi thối.

Một vấn đề bức xúc khác tại Hồ Gươm Plaza liên quan đến các mức phí, cụ thể là phí bảo trì tòa nhà, phí gửi xe.

Ông Tùng cho biết, tòa nhà đã được thành lập Ban quản trị và hoạt động theo đúng quy định từ giữa năm 2016 nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn cố tình chiếm dụng khoản tiền hơn 20 tỷ đồng phí bảo trì mà chưa bàn giao lại cho Ban quản trị chung cư. Trong khi đó, một số cơ sở hạ tầng của tòa nhà đang xuống cấp và cần sửa chữa.

Hàng loạt bức xúc như phí bảo trì, xây bể phốt sai phép, Big C xả mùi thực phẩm gây ô nhiễm.... được cư dân thể hiện ngay trên băng rôn để phản đối chủ đầu tư.

Với phí gửi xe ở tầng hầm, chủ đầu tư cũng đã đơn phương gửi thông báo tăng phí gửi xe ô tô từ 900 ngàn đồng/tháng lên 1,2 triệu đồng/tháng trong khi tầng hầm còn đang là phần tranh chấp chủ sở hữu.

“Công ty CP May Hồ Gươm chưa đưa ra được những tài liệu, hồ sơ chứng minh là chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định đối với phần tầng hầm, phần diện tích để ô tô, xe máy tại tòa nhà Hồ Gươm Plaza nên không thể tự ý quyết định tăng mức phí gửi xe lên được. Hơn nữa, chủ đầu tư lại càng không thể thực hiện việc ủy quyền toàn bộ việc quản lý và thu tiền gửi xe tại tòa nhà cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thiên Trường Việt Nam”, ông Tùng nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Cách, một cư dân đang sống ở tháp C của dự án còn bức xúc hơn khi cho biết gia đình ông đã nhận được tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ khi đấu tranh đòi quyền lợi.

Quá bức xúc nhiều vấn đề, Ban quản trị chung cư đã làm đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng cũng như gửi tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong mỏi các đơn vị vào cuộc làm rõ những sai phạm của chủ đầu tư là Công ty CP May Hồ Gươm để người dân yên tâm sinh sống.

Minh Thư