HĐXX nhận định 2 nữ giáo viên đã vi phạm các quy tắc nghề nghiệp, chuyên môn chăm sóc trẻ mầm non, không phát hiện kịp thời bé gái bị ngạt dẫn đến tử vong.

Ngày 17/5, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã tuyên Ngô Thị Hà Quyên (32 tuổi, ở phường Thượng Thanh) 12 tháng tù và Đinh Thị Hồng (40 tuổi, ở phường Gia Thụy) 20 tháng tù tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Đây là 2 giáo viên bị cáo buộc vi phạm chuyên môn chăm sóc trẻ mầm non, không phát hiện kịp thời việc cháu Hương (1 tuổi) bị ngạt do thức ăn trào ngược… dẫn đến tử vong.

Theo tài liệu điều tra, Quyên và Hồng là giáo viên của lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ ở quận Long Biên. Quá trình làm việc, họ được bà Cao Khánh Ly (chủ lớp) giao nhiệm vụ chăm sóc và quản lý lớp các bé từ 12-18 tháng tuổi, trong đó, Quyên chịu trách nhiệm chính.

Quyên và Hồng ở tòa. Ảnh: T.T.

Sáng một ngày cuối tháng 8/2014, họ nhận các bé vào lớp trông giữ như bình thường. Trong số này có bé Trần Nhật Hương (1 tuổi).

Nghe mẹ Hương nói con chưa ăn uống gì, bà Ly đã giao bé để Hồng trông giữ và cho ăn cháo của lớp.

Thấy Hương khóc, ăn ít, Hồng lấy sữa ra cho uống nhưng bé bị nôn. Thấy vậy, Quyên ôm bé vào lòng ru rồi đặt xuống sàn ngủ cùng cả lớp.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Quyên kiểm tra, phát hiện cháu Hương có biểu hiện tím tái, bất động nên gọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an, nguyên nhân chết của bé Hương là suy hô hấp do nhồi máu phổi và dị vật đường thở ở người có huyết khối buồng nhĩ phải.

Không chấp nhận kết luận trên, gia đình nạn nhân có đơn đề nghị cơ quan chức năng giám định lại tại Viện pháp y Quốc gia (Bộ Y tế). Cơ quan này xác định nguyên nhân tử vong của bé gái 1 tuổi là ngạt do dị vật đường thở.

Từ kết quả trên, Quyên và Hồng bị truy tố tội Vô ý làm chết người bởi quá trình trông giữ, họ đã vi phạm các quy tắc nghề nghiệp chuyên môn chăm sóc trẻ mầm non, không phát hiện kịp thời việc cháu Hương bị ngạt do thức ăn trào ngược.

Tại tòa, hai nữ giáo viên thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Vân Thanh