Ngày 25.4, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Tối 24.4, công an tỉnh nhận được tin báo về đối tượng Ngô Thanh Quang (31 tuổi, trú tại xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) sát hại người tình là chị Nguyễn Thị B. (37 tuổi, trú tại xã Hưng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương) rồi cố thủ trong nhà.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường là nhà của Ngô Thanh Quang. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Quang đang nằm ôm chị B. trên giường. Thấy bị phát hiện, Quang hoảng loạn chui xuống gầm giường, cầm dao dí vào cổ mình cố thủ. Lực lượng công an đã vận động nhưng đối tượng không chịu ra khỏi gầm giường. Công an đã phải khiêng giường ra ngoài và dùng chăn khống chế đối tượng. Lúc đó, chị Nguyễn Thị B. đã tử vong.

Được biết, chị B. là công nhân một công ty trên địa bàn TP Hải Dương, đã có chồng hiện đang chấp hành án phạt tù. Trong thời gian này, chị B. quen biết và có tình cảm với Ngô Thanh Quang (đã có vợ và hai người con nhỏ). Hai người đã thuê một phòng trọ để sống chung tại TP Hải Dương. Do chồng chị B. sắp ra tù nên Quang rủ chị B. đi tìm nơi ở riêng. Tối 23.4, Quang đèo chị B. về nhà mình, sau đó giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Quang đã ra tay sát hại người tình, sau đó nằm ôm xác chị này cho đến khi bị phát hiện.

Đối tượng Ngô Thanh Quang từng lĩnh án tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Chi