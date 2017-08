Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Bùi Huy Thông (22 tuổi) đã dùng gậy bóng chày đập vào đầu bác rể mình khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ vụ án cháu dùng gậy đập bác rể dẫn đến tử vong tại thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng.

Hiện trường vụ án mạng.

Đối tượng được xác định là Bùi Huy Thông (22 tuổi). Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Đức Đức (49 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Ông Đức là bác rể của Thông.

Trước đó, khoảng 19h30 tối ngày 2/8, giữa đối tượng Thông và ông Đức có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Khi thấy bác rể lên giường nằm, đối tượng Thông đã dùng gậy bóng chày đập vào đầu ông Đức dẫn đến việc bác rể tử vong tại chỗ.

Đối tượng Bùi Huy Thông bị bắt tại chỗ.

Bàng hoàng trước sự việc, người dân đã nhanh chóng trình báo công an. Ngay sau đó, Công an huyện Cẩm Giàng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Thông. Đồng thời thông báo lên Phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương.

Ông Ngô Xuân Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng xác nhận thông tin vụ án trên, đồng thời cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng trên. Đại diện Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, Cơ quan điều tra đã bắt tại chỗ nghi phạm Bùi Huy Thông và tiến hành lấy lời khai các nhân chứng có mặt tại hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

