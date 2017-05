Khoảng 22 giờ ngày 18/5, tại Trạm kiểm soát giao thông số 1, xã Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương) kiểm tra xe khách và đã phát hiện một túi giả da màu nâu trong có 2 túi ni-lông đựng chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 400 gam và 2 túi ni-lông đựng khoảng 1.000 viên nén màu nâu với trọng lượng khoảng 300 gam.

Thượng tá Phạm Văn Lục - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 18/5, tại Trạm kiểm soát giao thông số 1, xã Hoàng Tân, thị xã Chí Linh (Hải Dương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), Bộ Công an tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 14B-018.95 do Nguyễn Thành Long, sinh năm 1975, trú tại xã Việt Dân, Đông Triều (Quảng Ninh) điều khiển, đi theo hướng Quảng Ninh-Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một túi giả da màu nâu trong có 2 túi ni-lông đựng chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 400 gam (nghi là ma túy đá ketamin) và 2 túi ni-lông đựng khoảng 1.000 viên nén màu nâu với trọng lượng khoảng 300 gam (nghi là ma túy tổng hợp).

Cơ quan chức năng đã tạm giữ một số đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn thứ 2 được Công tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ trong tháng 5/2017.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, khoảng 5 giờ ngày 19/5, tại đường gom của quốc lộ 5 thuộc khu Cẩm Khê, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang Trần Văn Việt, sinh năm 1980, trú tại khu Đồng Tranh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương đang vận chuyển trái phép 1 kg ma túy đá từ Cao Bằng về Hải Dương với tiền công là 15 triệu đồng.

Mạnh Tú (TTXVN)