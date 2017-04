Nhận được tin báo, các chiến sĩ PCCC quận 9 (Thành phố Hồ Chí Minh) đã cô lập kịp thời hai bình thép đang rò rỉ khí cực độc được hai đối tượng lạ mặt vứt lại trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 25/4, người dân sinh sống trên đường Phạm Văn Đồng (khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thấy hai thanh niên đi chung trên xe máy chở theo bình thép màu vàng dừng lại ven đường, đoạn dưới dốc cầu Bình Lợi mới.

Những người chứng kiến cho biết, hai đối tượng có hành vi to tiếng với nhau, ngay sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi sau khi vứt bỏ bình thép.

Cảnh sát PCCC quận 9 xử lý bình khí độc trên đại lộ Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức).

“Không lâu sau, luồng hơi từ trong bình bay ra kèm theo mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người ho sặc sụa, ngạt thở”, một người dân chứng kiến sự việc kể lại.

Lực lượng cảnh sát PCCC có mặt kịp thời tại hiện trường để xử lý bình thép chứa khí độc.

Không dừng lại đó, người dân lại tiếp tục phát hiện một bình thép màu vàng khác tại góc đường Phạm Văn Đồng ở chiều ngược lại. Bình thép này cũng đang trong tình trạng rò rỉ khí có mùi hôi và gây ngạt thở tương tự.

Lực lượng cảnh sát PCCC xử lý bình khí độc nằm phía bên kia đại lộ Phạm Văn Đồng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, trên thân bình thép có nhãn hiệu ghi thông tin là chất lỏng Clo độc, được sản xuất tại nhà máy hóa chất Biên Hòa. Đồng thời trên nhãn hiệu còn có cảnh báo chất lỏng này có tính oxy hóa mạnh, đặc biệt trong môi trường, tiếp xúc có thể gây tử vong và bình chứa áp lực, có thể nổ nếu bị va chạm mạnh.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường và sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC quận 9 cũng đã khống chế tình trạng rò rỉ khí từ hai bình thép, lập biên bản và bàn giao hiện trường cho cơ quan Cảnh sát điều tra, công an quận Thủ Đức tiếp tục làm rõ.

Lê Anh/Báo Tin Tức