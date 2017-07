Nhóm hàng chục thanh thiếu niên mang theo bom xăng, mã tấu hẹn nhau huyết chiến khiến cả khu phố náo loạn trong đêm.

Chiều ngày 31-7, công an quận Bình Tân cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ hai băng nhóm mang theo nhiều mã tấu, bom xăng dàn trận định huyết chiến vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở giao lộ đường dẫn vào Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm – Shangri La và đường Kinh Dương Vương ranh giữa 3 phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông, (quận Bình Tân, TP.HCM) vào khoảng 4h30 phút rạng sáng ngày 31-7.

Thời điểm trên, hai nhóm thanh niên mang theo nhiều mã tấu, dao, ống tuýp, bom xăng đến địa điểm trên la hét, đòi thanh toán nhau gây náo loạn trong đêm khiến cả khu phố hoảng hốt, lo sợ.

Sự việc ngay sau đó được báo với lực lượng chức năng sở tại. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường khống chế nhóm đối tượng trên. Khi thấy công an xuất hiện, các đối tượng trong hai băng nhóm bỏ chạy tán loạn.

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 ống tuýp và 1 cây ba chĩa. Hiện công an đang truy xét các đối tượng trong hai băng nhóm trên để điều tra, xử lý.