Sau va chạm giao thông, Nguyên đã dùng dao bấm đâm 2 anh em đi đường nhiều nhát.

Tối 7/5, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp Đinh Công Nguyên (26 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê) về hành vi dùng dao đâm hai anh em người đi đường trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 17h cùng ngày, Nguyên điều khiển xe máy mang BKS 43X1 lưu thông trên đường Trường Chinh (đoạn thuộc tổ 39A, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) thì xe va chạm với anh Huỳnh Đình Th. (37 tuổi, trú tổ 45, phường Hòa An, Cẩm Lệ) đang chạy cùng chiều.

Đinh Công Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Giáp Hồ.

Sau khi va chạm, Nguyên đã dùng con dao bấm (dài khoảng 30 cm) thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ngực anh Th.

Một lát sau, anh Huỳnh Đình T. (42 tuổi, anh ruột của anh Th.) đang điều khiển xe trên đường thấy em mình bị đâm vội vào can ngăn thì bị Nguyên dùng dao đâm tiếp nhiều nhát.

Cây dao bấm Nguyên dùng đâm hai anh em đi đường trọng thương. Ảnh: Giáp Hồ.

Thấy Nguyên hung hãn, nhiều người chứng kiến không dám can ngăn. Lúc này, anh Ngô Tấn Lực đang công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64 - Công an TP Đà Nẵng) đi ngang phát hiện thấy vụ việc đã khống chế Nguyên và bàn giao cho Công an quận Cẩm Lệ.

Hai nạn nhân bị đâm nhiều nhát được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Đường Trường Chinh, địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Giáp Hồ