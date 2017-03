Hacker tấn công các website các Cảng hàng không những ngày qua là hai cậu bé 15 tuổi đã bị công an phát hiện.

Nội dung xuất hiện trên website CHK QT Tân Sơn Nhất khi bị hacker tấn công.

Cục An ninh mạng, Bộ Công an cho biết đã khẩn trương xác minh, phát hiện hai haker tấn công các website của sân bay Tân Sơn Nhất, Rạch Giá, Tuy Hòa, Phú Quốc, Đã Nẵng trong những ngày qua. Cụ thể, người đã tấn công website của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là L.C.K.D (15 tuổi), hiện trú tại phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

Còn P.H.H (15 tuổi), hiện trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là người đã tấn công website của các sân bay Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa.

Khi được mời đến cơ quan công an, cả L.C.K.D và P.H.H đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Động cơ tấn công các website là xuất phát từ mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện, khoe khoang thành tích trong giới hacker.

Cục An ninh mạng nhận định hành vi của LC.K.D và P.H.H là rất nguy hiểm, gây nhiều thiệt hại cho các cảng hàng không. Tuy nhiên do cả hai đã có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, lại đang trong độ tuổi vị thành niên nên Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an TP HCM, Công an tỉnh Đồng Nai xử lý hành chính, giao gia đình quản lý, giáo dục.

Phan Tư