Người đẹp chia sẻ ảnh chụp bó hoa với dòng trạng thái 'Một tình yêu một bó hoa cho em'.

Thời gian gần đây, Hạ Vi và Cường Đô La vướng nghi án đã 'đường ai nấy đi' bởi cả hai không còn chia sẻ nhiều hình ảnh về nhau trên mạng xã hội. Diễn viên phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể cũng đăng tải những dòng tâm trạng ẩn ý về chuyện tình yêu, khiến tin đồn ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, hôm nay (9/3), người đẹp hạnh phúc khoe trên trang cá nhân ảnh bó hoa tươi với dòng chú thích: "Một tình yêu một bó hoa cho em". Các khán giả nhanh chóng nhận ra, bó hoa này giống hệt món quà mà Cường Đô La đã chia sẻ trên Facebook tối 8/3.

Hot girl 9X khoe bó hoa bạn trai Cường Đô La tặng dịp 8/3, xóa tan tin đồn rạn nứt tình cảm.

Hạ Vi và Cường Đô La công khai tình yêu vào cuối năm 2015. Cặp đôi thi thoảng mới xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Hot girl được mệnh danh 'vạn người mê' từng tâm sự, cô thấy Cường Đô La rất đẹp trai. Cô thích cách anh lắng nghe, làm cho cô cười và khiến cô có cảm giác được che chở, bình yên.

Cường Đô La từng chia sẻ ảnh bó hoa anh chuẩn bị tặng cho người đặc biệt trong dịp Quốc tế phụ nữ.

Bản thân chồng cũ của Hồ Ngọc Hà cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm anh dành cho bạn gái 9X. Có lần anh đăng ảnh Hạ Vi để mặt mộc và khen cô xinh đẹp. Giữa năm ngoái, anh cũng gửi lời yêu thương đến người yêu: "I'm always think of you whenever I need to make a decision... I love you!" (tạm dịch: Anh luôn nghĩ về em bất cứ khi nào anh cần đưa ra một quyết định. Anh yêu em!).

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi gặp không ít trục trặc. Tháng 8/2016, cả hai bất ngờ hủy kết bạn trên mạng xã hội, đồng thời xóa sạch hình ảnh liên quan đến nhau.

Theo Ngôi sao