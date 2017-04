Thu Minh khoe bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ do ông xã tặng.

Thu Minh khoe bó hoa cẩm tú cầu khổng lồ do ông xã tặng: "Phải cười tươi hơn hoa mới chịu. Thank you my white bear".

Phan Hiển đăng lại bức ảnh lãng mạn của hai vợ chồng ở Paris. Anh viết: "Nơi đây để lại cho 2 vợ chồng nhiều kỷ niệm, hy vọng sẽ được quay lại nơi này".

Hari và Trấn Thành tiếp tục những hành trình bay trong lịch làm việc dày đặc. Đôi uyên ương mới cưới bận rộn với công việc kể từ sau đám cưới.

Hà Hồ diện đầm đen quyến rũ, làm giám khảo cho một chương trình

truyền hình.

Thủy Tiên chia sẻ: "Ăn sáng, đang ăn quay qua thấy 3 cô cầu nguyện và cúng dường Đức Phật trước khi ăn, thấy buổi sáng dễ thương gì đâu".

Hạ Vi diện đầm khoe lưng trần thon thả, nuột nà.

Phạm Hương cười tươi rạng rỡ khi đi dạo phố Nhật Bản.

Khoảnh khắc đáng yêu của Lý Hải khi làm trang sức bằng cỏ cho các con. Minh Hà chia sẻ: "Đồ trang sức bằng cỏ. Hôm qua chạy chơi ở sân trường phát hiện ra thật nhiều cỏ và cành cây khô. Thế là ba Hải dạy chúng mình làm băng đô cỏ, vòng tay cỏ và nhẫn cỏ nữa".

Bảo Anh tạo dáng giữa khung cảnh hoa anh đào ngập trời. Chuyến đi này cô đồng hành với bạn trai Hồ Quang Hiếu.

Quyền Linh chăm chỉ giặt đồ bằng tay cho cả nhà. Anh bình luận: "Nhiệm vụ này là bình yên nhất".

