Mới đây, Hạ Vi chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vui mừng sau khi bị bắt gặp ở nhà Cường Đô la.

Mới đây, Hạ Vi chia sẻ trên trang cá nhân: "hi hi tăng dc 1 kí rùi". Dòng trạng thái của Hạ Vi nhanh chóng nhận được hơn 1000 like và rất nhiều bình luận của bạn bè.

Hạ Vi chia sẻ trên trang cá nhân.

Thời gian gần đây sau khi bị cộng đồng mạng lên tiếng về nhan sắc tiều tụy khi bị giảm cân người đẹp Hạ Vi đã cố gắng lấy lại phong độ bằng việc ăn uống đúng cách để tăng cân.

Trước đó, ngày 25/4 nhiều người lại bắt gặp Hạ Vi bước ra từ nhà riêng của Cường Đô la. Hình ảnh "cô Tấm" bước ra khỏi nhà của Cường Đô la và bước lên một chiếc xe khác do anh tặng để tới tiệm nail được nhiều người ghi lại. Điều này khiến cho khán giả thực sự phải đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ của cô và "đại gia phố núi" là bạn bè tri kỷ hay người yêu?

Hạ Vi và Cường Đô la chia tay.

Năm 2015, sau khi chia tay Hà Hồ, Cường Đô la vướng nghi án hẹn hò cùng người mẫu, diễn viên Hạ Vi. Trong ồn ào này, cả hai đều không lên tiếng và nghiễm nhiên từ ấy, họ trở thành cặp đôi đẹp trong mắt công chúng.