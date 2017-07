Ngày 26.7, tin từ TAND TP. Hà Nội, cơ quan này vừa tiếp nhận lại hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm và đang chuẩn bị lên lịch để đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa sơ thẩm lần 1. (ảnh IT).

Theo cáo trạng mới của Viện KSND Tối cao, cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) bị truy tố cùng lúc về 4 tội danh là “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”

Bị can Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Oceanbank bị truy tố về 3 tôi danh là “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 50 bị can có Phạm Công Công Danh –cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và bà Hứa Thị Phấn – cổ đông lớn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín bị truy tố 2 tội danh là “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ án này vào tháng 3.2017 đã được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên sau đó Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, Nguyễn Xuân Sơn được PVN giới thiệu làm Tổng giám đốc Oceanbank từ năm 2009 đến tháng 11.2010.

Sau đó, khi bị can trở lại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và giữ chức Phó Tổng giám đốc tập đoàn này thì vẫn được cử làm người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc tại ngân hàng, Sơn và Thắm đã thỏa thuận về việc chi lãi ngoài khi huy động vốn cho nhóm khách hàng dầu khí và việc này được thực hiện liên tục đến tháng 6.2014.

Từ cuối năm 2010, mặc dù không còn trực tiếp điều hành hoạt động ngân hàng, song với vị thế của bản thân cũng như vai trò của PVN, Sơn tiếp tục lợi dụng cơ chế, chính sách chi lãi ngoài.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ tháng 1.2011 đến giữa năm 2014, bị can Sơn đã nhận tổng cộng hơn 246,6 tỷ đồng tiền chi lãi ngoài của Oceanbank. Trong số tiền đặc biệt lớn đó, CQĐT xác định PVN bị thiệt hại hơn 49,3 tỷ đồng. Bởi đó là số tiền tương ứng với tỷ lệ vốn góp (20%) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại Oceanbank.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 có 48 bị can bị truy tố, khi diễn ra phiên tòa có 1 bị can được tạm đình chỉ vụ án vì lý do bệnh hiểm nghèo. Sau khi kết thúc điều tra bổ sung, vụ án này có thêm 3 bị can nữa bị truy tố, nâng tổng số bị can lên 52 người.