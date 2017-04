Lợi dụng sự cố môi trường biển, bị các phần tử xấu kích động, một bộ phận người dân tụ tập, bao vây trụ sở UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Hàng ngàn người dân tại vùng biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị các đối tượng xấu kích động đã kéo đến trụ sở UBND huyện huyện Lộc Hà.

Sáng 3/4, hàng ngàn người dân tại vùng biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lợi dụng sự cố môi trường biển, về vấn đề bồi thường, bị các đối tượng xấu kích động đã kéo đến bao vây trụ sở UBND huyện này. Vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý là có một số đối tượng quá khích đã có hành vi kích động, xô đẩy hàng rào bảo vệ, trèo lên giằng băng rôn khẩu hiệu, có lời nói lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí họ treo, dán băng rôn với nhưng khẩu hiệu mang tính “kích động” lên tường của trụ sở ủy ban huyện.

Mặc dù, lực lượng chức năng gồm chính quyền, công an, biên phòng đã tập trung tuyền truyền vận động nhưng đến 16h chiều cùng ngày, đám đông người dân mới chịu rời vị trí về nhà.

Thông tin từ Công an huyện Lộc Hà, việc tụ tập đông người hò hét, gây cản trở công việc, mất an toàn trật tự tại trụ sở Nhà nước là vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ các đối tượng vi phạm.

Ông Lê Trung Phước – Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết: “Việc tụ tập đông người, hò hét, gây cản trở công việc, an toàn trật tự tại trụ sở Nhà nước là vi phạm pháp luật.

Chính quyền đã tuyên truyền người dân hãy bình tĩnh và cảnh giác trước mọi âm mưu gây kích động. Đồng thời, đề nghị lực lượng công an điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan”.

Còn bà Nguyễn Thị Hà Tân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng khẳng định: Việc người dân tụ tập, cản trở, gây mất trật tự ở huyện Lộc Hà ngày hôm nay là hành động quá khích. Việc tụ tập đông người vừa gây mất an toàn, trật tự trị an, vừa ảnh hưởng đến việc sản xuất, buôn bán, ra khơi bám biển. Yêu cầu bà con cần nâng cao cảnh giác, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, kích động. Nếu không cảnh tỉnh thì vô tình vi phạm pháp luật.

“Còn về việc chi trả bồi thường sự cố môi trường biển, chính quyền địa phương sẽ giải quyết sớm trên cơ sở yêu cầu, nguyện vọng và thiệt hại chính đáng của người dân. Đối với những đối tượng kích động, gây mất trật tự nơi công cộng sẽ bị cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật” – bà Hà Tân nhấn mạnh.

Trương Hoa - Đặng Sơn