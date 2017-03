Đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh), xe máy chở hai người qua đường thì bất ngờ bị xe container cán chết 1 người, 1 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng hơn 13 giờ 40 ngày 18/3, tại km 492 + 600 trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận khối 10 thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Vào thời điểm trên xe container mang BKS 51R-069.12 kéo theo rơ-moóc mang BKS 51C-393.55 do tài xế Nguyễn Mộng Diệp (SN 1983, trú tại xã Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang BKS 38 C1-071.87 chở 2 người đàn ông đi cùng chiều đang rẽ sang đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin từ Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cú va chạm mạnh đã khiến 1 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Hoàng (43 tuổi, trú tại xóm Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc). Còn một người nữa (chưa rõ danh tính) hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 1A bị ách tắc hơn 1h đồng hồ

Vụ tai nạn xảy ra, khiến cho giao thông qua cung đường này theo hướng Bắc - Nam bị ùn tắc hơn 1 giờ đồng hồ trong khoảng 1 km.

Nguyễn Đạt