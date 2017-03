Với thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Thị Ngụ biến quán café của mình thành nơi chứa gái bán dâm cho khách, song hành vi đó của Ngụ đã không qua mặt được lực lượng chức năng.

Mới đây, qua quá trình trinh sát, theo dõi, tổ công tác Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang tại quán cafê Yến Yến (thôn 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) đang có hoạt động mua bán dâm giữa đối tượng Hoàng Nhật T. (SN 1991, trú Phường Sông Trí , TX Kỳ Anh) với Vi Thị H. (SN 1994, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Thị Ngụ

Theo tài liệu của CQĐT, thủ đoạn hoạt động của đối tượng Ngụ là mở quán cafê trá hình để che mắt lực lượng chức năng. Hằng ngày để Vi Thị H. ngồi ở quán cafê vẫy khách, thỏa thuận giá tại quán. Nếu H. đang “tiếp khách” thì đối tượng Ngụ ngồi ở ngoài vừa cảnh giới vừa vẫy khách, nhất là các chủ xe đường dài rồi dẫn vào trong. Mỗi lần mua bán dâm có giá từ 150.000đ đến 200.000đ.

Nguyễn Thị Ngụ là đối tượng có 01 tiền án, tiền sự về tội chứa gái mại dâm và đang trong thời gian chấp hành án tù treo tại địa phương.

Vụ việc được phá trong kế hoạch triệt xóa tụ điểm mại dâm ở khu vực giáp ranh xã Kỳ Phong và xã Cẩm Minh của Công an tỉnh Hà Tĩnh và kế hoạch của Công an huyện Cẩm Xuyên về triệt xóa các tụ điểm mại dâm trên địa bàn.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngụ về tội “chứa mại dâm” theo quy định của pháp luật .

Bá Mạnh