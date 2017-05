Hai ngày nay, người dân huyện Hương Khê và Can Lộc (Hà Tĩnh) hết sức hoang mang về vụ “bắt cóc” trẻ em ở đây. Nhưng sự thật người “bắt” đứa trẻ lại chính là bố ruột.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc

Tối ngày 5/5, Đại Tá Trần Sinh Tố - Trưởng công an huyện Can Lộc xác nhận, trên địa bàn xã Trung Lộc (huyện Can Lộc) người dân vừa truy bắt hai đối tượng nghi là bắt cóc trẻ em, nhưng sau khi tìm hiểu thì một trong hai đối tượng là bố đẻ em bé.

“Thực chất nói là bắt cóc cũng không đúng vì người đưa đứa trẻ đi lại chính là bố đẻ. Sau khi xác minh, chúng tôi đã bàn giao hai đối tượng cho công an huyện Hương Khê xử lý”, ông Tố nói.

Còn thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết việc hai người đàn ông ở Nghệ An bị người dân đuổi bắt và giao cho công an vì tưởng là bắt cóc trẻ em chỉ là hiểu nhầm.

Theo thượng tá Công, chiều 5/5, đơn vị nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có hai người đàn ông lạ mặt đi xe máy mang biển kiểm soát 37B1 - 59.553 bắt cóc một em học sinh trường tiểu học Hương Vĩnh (huyện Hương Khê) sau giờ tan học buổi chiều và đang trên đường bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công an huyện Hương Khê lập tức cử lực lượng vào cuộc xác minh và truy đuổi hai nghi phạm như người dân trình báo.

Người dân đã hô hoán nhau truy đuổi hai nghi phạm này hàng chục km. Khi đến địa phận xã Trung Lộc, huyện Can Lộc thì đuổi kịp nên bắt giữ giao nộp cho Công an xã Trung Lộc.

Danh tính hai người này được xác định là Nguyễn Hữu Đạt (36 tuổi) và Đậu Bá Túc (18 tuổi), cùng trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An.

Cháu bé bị “bắt cóc” là em Nguyễn Hữu T (9 tuổi, Trường tiểu học Hương Vịnh).

Được biết, T. là con trai của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Đạt và chị Nguyễn Thị Th.

Năm 2012, vợ chồng anh Đạt - chị Th ly hôn và em T. được gửi lại cho gia đình dì ruột là chị Nguyễn Thị Hường (xã Hương Vĩnh, Hương Khê) nuôi dưỡng trong khi mẹ bé vào miền Nam làm ăn.

“Gia đình trình báo là bắt cóc nhưng để đánh giá đây là vụ bắt cóc hay không là quyền của mỗi người, vì đây là hai bố con. Sau khi bắt giữ 2 đối tượng, người bố khai do ông nội ốm, gần qua đời nên người bố đến xin dì đưa con về thăm ông. Nhưng chưa nhận được sự đồng ý của người dì mà ông bố lại tìm cách bế đứa trẻ đi", Thượng tá Phan Xuân Công nói.

Trương Hoa