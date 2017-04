Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” diễn ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh vào ngày 3/4 vừa qua.

Thông tin khởi tố được Đại tá Đặng Hoài Sơn – Trưởng công an thị xã Kỳ Anh cho biết chiều nay.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3/4 hàng trăm người dân mang theo ngư cụ kéo lên quốc lộ 1A (đoạn giáp ranh giữa tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương và thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) tụ tập và chặn xe gây ách tắc giao thông.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ những đối tượng vi phạm pháp luật khi tụ tập, gây ách tắc QL1A vào ngày 3/4 vừa qua. (Ảnh: CAHT)

Lấy lý do bồi thường sau sự cố môi trường không thỏa đáng, một số người quá khích đã chửi bới và dùng đá ném vào lực lượng chức năng và nhà chức trách địa phương.

Mặc dù được các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động nhưng mãi đến gần 19h cùng ngày những người tham gia tụ tập mới chịu giải tán.

Việc người dân tụ tập chặn xe đã khiến giao thông ách tắc cục bộ, hàng nghìn phương tiện phải lưu thông trên đoạn đường khác gây bất tiện cho người tham gia giao thông.

“Công an thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định số 29 khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng”, đồng thời điều tra làm rõ những đối tượng liên quan vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự kỷ cương trên địa bàn” – ông Sơn cho hay.

Trước đó, ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự.

Nhóm PV