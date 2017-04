Vượng leo lên tầng 3 tiệm vàng Nga Báu ở thị xã Hồng Lĩnh phát hiện cửa không khóa đột nhập vào nhà rồi xuống tầng 1 lấy trộm nhiều đồ trang sức nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 29.4, thông tin từ trung tá Ngô Đức Ninh-Trưởng công an thị xã Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết: Công an thị xã Hồng Lĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Vượng (SN 1968), trú tại xóm 6, xã Hưng Chính, TP.Vinh (Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vượng tại cơ quan điều tra

Theo đó sáng 24.4, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo của anh Nguyễn Hoài Nam (SN 1983, chủ tiệm vàng Nga Báu) ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về việc trong đêm 23 sáng 24.4, hiệu vàng Nga Báu của gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều đồ trang sức bằng vàng, tổng trị giá tài sản khoảng 700 triệu đồng.

Tang vật vụ trộm

Sau 1 tuần vào cuộc điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt được hung thủ. Tại cơ quan điều tra đối tượng Vượng khai, vào khoảng 00 giờ 30 ngày 24.4, Y điều khiển xe mô tô đến trước hiệu vàng Nga Báu ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh và đột nhập vào nhà từ cửa chính tầng 3. Phát hiện cửa không khóa, gia đình đang ngủ say, Vượng nhanh chóng mở cửa xuống tầng 1 và lấy trộm nhiều đồ trang sức bằng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiệm vàng Nga Báu

Số vàng lấy được, đối tượng Vượng cất giữ tại nhà riêng ở xóm 6, xã Hưng Chính, TP.Vinh (Nghệ An). Được biết, đối tượng Vượng đã có 6 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ trộm trên, Công an thị xã Hồng Lĩnh còn triệu tập đối tượng Dương Văn Thịnh (SN 1965, anh trai của Vượng) để làm rõ hành vi liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.