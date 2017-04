Công an Hà Tĩnh bắt giam một nam thanh niên vì nghi người này có hành động chụp ảnh, quay phim các sự việc nhạy cảm đăng lên mạng xã hội nhằm kích động người dân.

Ngày 6/4, một lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hóa (22 tuổi, trú xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để điều tra tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” theo điều 258, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hóa bị cáo buộc có hành vi phát tán thông tin kích động người dân

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, thời gian qua Nguyễn Văn Hóa thường có mặt tại các địa điểm xảy ra sự việc nhạy cảm để chụp ảnh, quay phim rồi đăng lên mạng xã hội nhằm kích động người dân. Hóa bị cáo buộc đã cấu kết với các tổ chức ở nước ngoài, nhận số tiền 1.500 USD để làm 16 phóng sự mỗi tháng.

Nguyễn Văn Hóa bị cáo buộc đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội để chia sẻ, phát tán hình ảnh, video, bài viết về một số vấn đề nhạy cảm như: sự cố môi trường miền Trung, lũ lụt…nhằm "gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn".

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

