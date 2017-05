Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ gần 1.000kg thực phẩm bẩn cất giữ từ năm 2015 đến nay.

Theo lãnh đạo Phòng CSMT (Công an Hà Tĩnh) cho biết: Vào 14h30 ngày 15/5, tổ công tác phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Trần Phú (TP.Hà Tĩnh) bất ngờ kiểm tra đột xuất kho đông lạnh Sâm Tâm (số nhà 32, đường Nguyễn Tuấn Thiện, tổ dân phố 2, P. Trần Phú).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong kho đông lạnh chứa 900kg thực phẩm, gồm: Thịt trâu, chân giò, gà nguyên con, cá ba sa, các loại xương lợn và xương đà điểu… Tất cả số thực phẩm đều đã hết hạn sử dụng, không giấy tờ hợp lệ. Thời gian lô hàng này cất giữ từ đầu năm 2015 đến nay.

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSMT, chủ cơ sở Sâm Tâm khai nhận, số hàng trên có xuất xứ từ nước ngoài, đã hết hạn sử dụng. Một số loại sau khi lóc hết thịt để bán, phần xương được cho vào kho đông lạnh, cất trữ rồi xuất dần ra thị trường khi khách hàng có nhu cầu.

Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 1/2017 đến 5/2017, Phòng CSMT, Công an an tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều cơ sở lưu trữ, buôn bán hàng thực phẩm đã quá hạn sử dụng. Số hàng này đều được khai nhận nhập từ nước ngoài không có hóa đơn, ngày tháng xuất nhập hàng.

Điển hình, ngày 25/4 và 26/4, Phòng CSMT phát hiện và tạm giữ hơn 2 tấn thực phẩm gồm gia cầm, nội tạng, xương bò… hết hạn sử dụng tại HXT chăn nuôi Hà Hương, do ông Lê Đình Hà (SN 1972), trú tại khối phố Văn Thịnh, P.Văn Yên, TP.Hà Tĩnh làm chủ. Trong đó, có một số loại thực phẩm khi phát hiện trong kho đã hết hạn 2 năm nay và có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài.

Thế nhưng, trong quá trình kiểm tra trước đó, ngày 20/4, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đã từng đến làm việc tại cơ sở này và chỉ phát hiện 45kg chân gà hết hạn. Trong khi đó, chủ cơ sở khai nhận số thực phẩm này nhập từ Hà Nội từ đầu tháng 3/2017 để phục vụ cho việc chăn nuôi. Đó là chưa nói đến, số lượng hơn 1 tấn thực phẩm bốc mùi, cất trong kho nhập từ năm 2015 và 1016.

Đến khi đoàn liên ngành VSATTP tỉnh (gồm Sở y tế, Sở NN&PTNT, Chi cục ATVSTP, Sở công thương) lập biên bản xử phạt đối với cở sở này là 50 triệu đồng theo quy định.

Điều lạ lùng, sau 10 ngày giãn hạn thì cơ sở này chỉ phải nộp phạt 34 triệu đồng về vi phạm kinh doanh thực phẩm bẩn.

Trương Hoa