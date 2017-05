Chiếc Innova 7 chỗ đi với tốc độ cao trên đường Bưởi hướng về Cầu Giấy đã tông thẳng vào nhiều phương tiện đi cùng chiều, khiến ít nhất 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ xe điên gây tai nạn liên hoàn

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 18h ngày 13/5, tại đường Bưởi – Cầu Giấy (ven sông Tô Lịch, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS: 30A-771.97 do lái xe Trần Văn H. (SN: 1989, quê Hà Nam) điều khiển lưu thông hướng từ ngã tư Bưởi - Hoàng Quốc Việt về Cầu Giấy. Khi gần đến hầm chui cầu T11 thì tông vào nhiều xe máy và xe đạp đang lưu thông cùng chiều. Chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi lao lên vỉa ba toa bên trái đường và đâm vào cột đèn dưới chân đường vành đai 2 trên cao.

Phần đầu ô tô "điên" gây tai nạn liên hoàn bẹp dúm

Tai nạn khiến ít nhất 4 người bị thương (gồm 2 người lớn và một cháu nhỏ đi trên xe máy, người phụ nữ đi xe đạp), nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những người ngồi trong xe ô tô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chỉ còn tài xế điều khiển xe ở lại.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị bẹp dúm, nằm kẹp dưới gầm ô tô với cột điện, đầu chiếc ô tô gây tai nạn bị bẹp dúm, hai túi khí trong xe ô tô đã bung ra. Nhiều MBH, dép của người lớn và trẻ nhỏ cùng mảnh vỡ vương vãi khắp đường. Phía bên phải đường, một chiếc xe máy phân khối lớn bị đổ, vệt kéo lê trên đường dài hàng chục mét.

Hiện trường của xe "điên" gây tai nạn liên hoàn

Nhận được thông tin, tổ công tác của Đội CSGT số 2, (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Nghĩa Đô đã có mặt, phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.

Lưu Huế