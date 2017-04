Hà Nội giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận…

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo truyền đạt kết luận của tập thể UBND TP liên quan đến loa phường.

Theo đó, từ kết quả đánh giá hiệu quả hệ thống loa phường của Sở Thông tin và truyền thông, thành phố giao đơn vị này thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.

Thành phố yêu cầu, trước mắt giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận, mỗi phường giữ lại từ 5-10 loa tại các vị trí phù hợp. Việc này nhằm đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố; sau 3 tháng báo cáo kết quả thành phố để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu sắp xếp lại vị trí đặt loa tránh gần trường học, bệnh viện, các cơ quan ngoại giao, khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống, khu nhà cao tầng... Thời gian phát, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Sở TT&TT được giao phối hợp các đơn vị khác xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã, thị trấn khi thực hiện Đề án trên. Đồng thời, phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thiện thiết bị đầu cuối, kết nối 4G thực hiện nội dung tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố theo hình thức xã hội hóa.

Trước đó, tại Hội nghị của Sở Thông tin thành phố tổ chức hồi tháng 1/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, cần phải xem lại hiệu quả của loa phường và nếu thấy không còn phù hợp thì mạnh dạn bỏ.

Tuy nhiên, nêu quan điểm về vấn đề này, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Bạch Thành Định cho rằng, loa phường là sức mạnh của chính quyền, là sợi dây nối giữa nhân dân với Đảng.

“Nếu chúng ta buông cái này là chúng ta mất”, ông Định nói tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội với UBND quận Ba Đình sáng 14/2 và cho rằng, trong các phương án phòng thủ thì trường hợp khẩn cấp, loa phường là nơi báo động, huy động người dân.

"Bỏ thì không nên vì nó có lịch sử gắn liền với việc bảo vệ an ninh trật tự, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa. Chúng ta phải tính toán như vậy, suy nghĩ mới chuẩn hơn, chứ còn mấy ông ngủ muộn nghe loa phường khó chịu thì không phải là lý do", Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói.

