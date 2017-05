Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đã triệt xóa một đường dây trộm cắp, tiêu thụ ô tô tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tiến (45 tuổi, có 1 tiền án, 1 tiền sự), trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên; Lê Công Tuấn (53 tuổi, có 2 tiền án), trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản; khởi tố Nguyễn Ngọc Tiến (33 tuổi, có 1 tiền án, biệt danh Tiến Thanh Trì), trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Trương Văn Chính (32 tuổi), trú tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, Thái Bình, để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Tiến và Lê Công Tuấn do nghiện ma túy nên thường lang thang, theo dõi, trộm cắp các xe ô tô tải để ở vị trí không có người trông giữ. Ngoài việc dùng công cụ hỗ trợ để phá khóa cửa, các đối tượng sẵn sàng…đập vỡ cửa kính xe, rồi lấy cắp do các chủ xe vẫn cắm chìa khóa điện.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong khoảng hai tháng (từ tháng 3-5/2017), Nguyễn Ngọc Tiến và Lê Công Tuấn đã thực hiện 8 vụ và lấy cắp 6 xe ô tô tải tại Hà Nội , Vĩnh Phúc, Hưng Yên.

Sau khi gây án, Tiến và Tuấn tìm đến đầu mối tiêu thụ là Tiến “Thanh Trì” và Trương Văn Chính, với giá bán từ 15 triệu đồng đến khoảng 80 triệu đồng/xe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã thu giữ 5 xe ô tô, nhiều biển kiểm soát và các dụng cụ đối tượng sử dụng khi trộm cắp; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án.