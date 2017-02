Ngày 28/2, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), các quận 1, 3, Thủ Đức, Phú Nhuận (TP.HCM) tiếp tục đồng loạt ra quân xử lý quyết liệt việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Nhiều ôtô lấn chiếm vỉa hè nhưng lái xe bỏ đi không hợp tác cũng bị lực lượng chức năng quận 1, TP.HCM lập biên bản, đưa về trụ sở xử lý

Bán bún xả rác bừa bãi, chiếm vỉa hè làm quán

Tại Hà Nội, sáng 28/2, đoàn công tác Công an quận Hoàn Kiếm do Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận dẫn đầu phối hợp với Công an phường Hàng Bông triển khai kế hoạch xử lý vi phạm trật tự đô thị tại ngã tư Tràng Thi - Triệu Quốc Đạt và tuyến phố Phủ Doãn.

Thượng tá Bùi Văn Đang cho biết, việc kiểm tra, xử phạt các vi phạm liên quan đến trật tự đô thị được Công an quận liên tục đẩy mạnh ngay từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan nên đến nay nhiều điểm, tuyến phố nhất là những nơi hè phố nhỏ hẹp vi phạm vẫn rất phổ biến, cản trở lưu thông, gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, trong hai ngày gần đây, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục tổ chức lực lượng liên ngành ra quân xử lý tại nhiều tuyến phố được xác định là “điểm nóng”, có nhiều hộ dân vi phạm.

Theo chân đoàn công tác, ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, các tuyến Tràng Thi, Triệu Quốc Đạt, đặc biệt là phố Phủ Doãn (nơi có các cổng ra, vào Bệnh viện Việt Đức) luôn có lưu lượng người và phương tiện rất đông. Trên vỉa hè, hàng chục hộ dân lợi dụng để mở quán bán hàng, trưng biển hiệu, xả rác bừa bãi ngay trên hè và dưới lòng đường, rất mất trật tự và mỹ quan. Buổi sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã kiên quyết dẹp bỏ hàng chục mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo, bếp ăn... được đặt không đúng nơi quy định. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Trịnh Thị Minh Thuận (SN 1964, ở 23 Phủ Doãn) về hành vi kinh doanh hàng ăn trái phép gây cản trở giao thông; xử phạt chủ quán bún chả 21 Phủ Doãn về hành vi xả rác bừa bãi ra môi trường với số tiền 6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 27/2, đã có hàng chục trường hợp vi phạm tương tự trên các tuyến phố Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can... bị xử phạt. “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lực lượng để thực hiện kiểm tra, xử lý, kiên quyết giành lại vỉa hè cho người đi bộ, bảo đảm mỹ quan và văn minh đô thị”, Thượng tá Đang khẳng định.

Cẩu xe vi phạm vắng chủ về xử lý

Cùng ngày, tại TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Đoàn công tác của ông Phương đã đi kiểm tra tuyến đường Phan Xích Long, nơi được xem là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè. Tại đây, đoàn đã lập biên bản xử phạt 4 cửa hàng kinh doanh cho xe đậu lấn chiếm vỉa hè, lập biên bản phạt hơn 20 xe máy của người dân đỗ sai quy định.

Trong khi đó, tại quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 cũng tiếp tục đi kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè. Theo ghi nhận, nhiều trường hợp tài xế cho ôtô đậu trên vỉa hè tại các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân và Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Du, Sương Nguyệt Ánh. Nhiều phương tiện không có tài xế tại chỗ đã được ông Hải cho lực lượng kiểm tra cẩu về trụ sở Công an quận 1 để xử lý. Chỉ trong buổi sáng, đoàn đã xử lý hơn 10 ôtô và 2 xe tải đỗ lấn chiếm vỉa hè.

Tương tự, tại phường 12 quận Thủ Đức cũng đã đồng loạt ra quân tiến hành xử lý các đối tượng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên nhiều tuyến đường như: Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân… Tại quận 3, Đội Cảnh sát trật tự và Quản lý trật tự đô thị quận đã kiểm tra, xử phạt tại nhiều tuyến đường. Trong buổi sáng, đoàn đã xử lý 25 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, thu giữ nhiều hàng hóa lấn chiếm phần đường của người đi bộ. Ngoài ra nhiều trường hợp bán hàng rong, chạy xe máy lên vỉa hè, ôtô đỗ sai quy định cũng bị xử phạt.

Văn Huế - Linh Hoàng